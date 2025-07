Fondazione Girolamo Tripodi: ricordo di Mario Tornatora nel centenario della nascita

La Fondazione Girolamo Tripodi, insieme ai familiari, ha indetto per Sabato 5 luglio un incontro per ricordare la figura di Mario Tornatora, nella ricorrenza del centenario della sua nascita.

La vicenda politica ed umana di Mario Tornatora si intreccia per molti aspetti con la storia del Partito Comunista Italiano dagli anni ’50 agli anni ’70 del secolo scorso.

Infatti, egli è stato autorevole ed importante esponente e dirigente Comunista a vari livelli, è stato anche capace amministratore come Consigliere e Assessore Comunale di Polistena oltreché Presidente dell’Ospedale Santa Maria degli Ungheresi di Polistena ed ha rappresentato il Partito Comunista Italiano nel Consiglio Regionale della Calabria dal 1975 al 1980.

Mario Tornatora è stato un comunista a tutto tondo, quello che una volta si chiamava un rivoluzionario di professione.

Proprio questo suo modo di essere e di interpretare la militanza gli ha consentito di affrontare passaggi aspri e difficili, come quello che lo vide da Segretario della Federazione provinciale del PCI guidare il Partito in uno dei più drammatici momenti della sua storia, come quello rappresentato dalla rivolta per Reggio Capoluogo.

“Non esiste separazione definitiva finché esiste il ricordo “(Isabel Allende).

L’incontro per ricordare Mario Tornatora si svolgerà a Reggio Calabria SABATO 5 LUGLIO ALLE ORE 17,30 nella sala “Federica Monteleone” del Consiglio Regionale della Calabria, in via Cardinale Portanova.

L’incontro sarà introdotto e moderato da Michelangelo Tripodi (Presidente Fondazione Girolamo Tripodi). Seguiranno i saluti e ringraziamenti di Annamaria Tornatora (figlia di Mario). Successivamente si svolgeranno gli interventi di Franco Ambrogio (già Deputato al Parlamento e Segretario Regionale del PCI), Matilde Bartolo (nipote di Mario), Giovanni Laruffa (già Sindaco di Polistena), Giuseppe Lavorato (già Deputato al Parlamento e Sindaco di Rosarno), Giuseppe Morabito (già Capogruppo del PCI al Comune di Reggio Calabria) e Antonino Romeo (Deputato di Storia Patria per la Calabria e Membro del Direttivo ICSAIC).

Nel corso dell’iniziativa sarà presentato un film documentario curato da Maria Tarzia e Maurizio Marzolla, membro del Comitato Scientifico della Fondazione Girolamo Tripodi e documentarista per la Y CassiopeaFilm dell’Associazione Y Cassiopea ETS .

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare