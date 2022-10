Covid, calano i contagi in Calabria (+764). Un morto nelle ultime 24h

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 570733 (+764) rispetto a ieri. Il tasso di positività si attesta, quindi, al 18,96%.

Attualmente i positivi in Calabria sono 11.723 (-194 rispetto a ieri); di questi, 11.557 sono in isolamento (-197 rispetto a ieri), 156 ricoverati (-2 rispetto a ieri), e 10 in rianimazione (+5 rispetto a ieri). Nella giornata odierna si registrano 957 guariti, che portano il numero complessivo a 555.976, e 1 morto, per un totale di 3.034 deceduti dall’inizio della pandemia.

Questi sono i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria. In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 3850893 (+4.030).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 2569 (24 in reparto, 5 in terapia intensiva, 2540 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 94929 (94546 guariti, 383 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 5563 (75 in reparto, 4 in terapia intensiva, 5484 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 160788 (159470 guariti, 1318 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 485 (9 in reparto, 0 in terapia intensiva, 476 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 55864 (55597 guariti, 267 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2165 (38 in reparto, 1 in terapia intensiva, 2126 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 191734 (190874 guariti, 860 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 651 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 643 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 48917 (48729 guariti, 188 deceduti).

L’ASP di Catanzaro comunica 162 nuovi soggetti positivi di cui 3 fuori regione.

L’ASP di Cosenza comunica 383 nuovi soggetti positivi di cui 2 fuori regione. Inoltre specifica che: “Oggi si registrano 384 nuovi casi; il numero complessivo è incrementato di 383 unità e non 384 in quanto è stato eliminato un caso risultato doppio”.