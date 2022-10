“Mi’Ndujo racconta storie di vino”: ieri enorme successo a Roma per la prima tappa del format

Raccontare la Calabria oltre i confini regionali attraverso le sue produzioni agroalimentari e valorizzare il lavoro di quegli artigiani della terra che contribuiscono ogni giorno a portare avanti tradizioni plurisecolari, alzando il livello della qualità. MI’NDUJO RACCONTA STORIE DI VINO, il format che abbina al sapore autentico del primo panino calabrese, quello dei vini del territorio, lanciato ieri (venerdì 14) dall’esperienza imprenditoriale calabrese a Roma, ha riscosso enorme successo.

All’evento ospitato nello show food di Ponte Milvio, uno dei sei presenti nella Capitale, hanno partecipato anche il comico reggino Gigi Miseferi del duo comico cabarettistico Battaglia – Miseferi, tra gli artisti della Compagnia del Teatro Bagaglino, Antonio Imeneo, presidente di BOOKS for PEACE ed il regista di seguitissimi programmi RAI come Uno Mattina, Nello Pepe.

Oltre al ristorante di Ponte Milvio, a Roma, Mi’Ndujo è presente anche nel Centro Commerciale Aura, sul nodo di interscambio di Valle Aurelia, su Via Catania, Rione Monti e in via dei Serpenti, sulla Tuscolana.

Promosso in collaborazione con il Consorzio Terre di Cosenza DOP, il primo della serie di appuntamenti con il cibo calabrese veloce, territoriale e sempre di qualità, ha visto protagoniste le cantine Tenuta Celimarro di Castrovillari e Terre di Balbia di Altomonte.

MI’NDUJO, ACRI, BISIGNANO E CONZATIVICCI, tutti con pane sfornato a vista e nelle combinazioni previste con ingredienti rigorosamente Made in Calabria (carne e salsiccia, Patate della Sila, caciocavallo tutto latte, Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp) sono i panini proposti in abbinamento ai due vini con i quali è partito questo nuovo esperimento.