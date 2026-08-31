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Siderno, dal 3 all’8 settembre i festeggiamenti civili in onore di Maria Santissima di Portosalvo

Dopo il prologo di sabato 29, coi fuochi d’artificio che hanno annunciato l’inizio delle solenni celebrazioni patronali in onore di Maria Santissima di Portosalvo, inizieranno ufficialmente giovedì 3 settembre le manifestazioni civili organizzate dalla Giunta Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni.

Un grande lavoro di squadra, seguito e supervisionato dal primo cittadino, che ha visto l’assessore Pietro Sgarlato impegnato nel coordinamento organizzativo dei festeggiamenti e, al suo fianco, gli assessori Alessandro Archinà e Salvatore Pellegrino, che hanno seguito con altrettanto impegno i diversi aspetti di propria competenza, in un’azione condivisa che ha coinvolto l’intera macchina comunale.

L’attesissima Fiera di Portosalvo, dunque, quest’anno inizia con un giorno di anticipo rispetto al consueto calendario, nel quadro dell’importante sforzo economico e organizzativo profuso dall’Amministrazione Comunale, che fin dal proprio insediamento ha puntato sulla valorizzazione di un evento che ogni anno a settembre richiama in Città decine di migliaia di visitatori da tutta la Calabria e anche da fuori regione.

Un’attività che per il quinto anno consecutivo, grazie a una efficiente pianificazione a monte e all’ottimo lavoro del personale dell’Ente, si traduce in una delimitazione chiara degli spazi espositivi e una migliore razionalizzazione delle aree riservate, oltre che alle bancarelle, alle giostre e all’area food, sfruttando nel migliore dei modi il lungomare e le altre vie cittadine.

Il programma dei festeggiamenti prevede, nella mattinata di giovedì 3l’apertura della bicentenaria Fiera di Portosalvo, istituita con Regio Decreto da Ferdinando I di Borbone nel 1819, mentre la serata sarà allietata dal concerto dell’Associazione Giovani Musicisti di Mammola.

Domenica 6, sul palco di Piazza Portosalvo si esibirà la Khatmandu, tribute band di Rino Gaetano attiva da quasi un quarto di secolo. Lunedì 7 si aprirà alle 8:30 col tradizionale Ballo dei Giganti lungo le vie della Città, mentre alle 16 la sfilata del complesso bandistico “Città di Siderno”, precederà la solenne processione della Madonna a mare. Dopo le 22 tutti in piazza a rivivere le atmosfere coinvolgenti della musica che sarà eseguita dal gruppo “Viva gli anni ’90“.

Medesimo programma mattutino per martedì 8 settembre, mentre la serata prevede alle 22 il concerto di Noemi, la cantante della gettonatissima hit estiva “Tu cosa fai questa sera?”, al quale farà seguito lo spettacolo pirotecnico a cura della Vaccaluzzo Srl di Belpasso, che ha rappresentato l’Italia ai campionati del Mondo di fuochi d’artificio di Vancouver in Canada.

Insomma, sarà una Festa di Portosalvo che certamente non tradirà le attese dei tanti che ogni anno affollano la Città di Siderno per una piacevolissima coda dell’estate.

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