Reggio Calabria, Associazione Dedalo: “Grande successo inaugurazione EU GREEN WEEK 2022”

“Sarà la donna ad incontrare la Natura, – si legge in una nota dell’Associazione Dedalo – in una favolosa armonia di colori e forme, che si intersecano liberamente nelle opere.

Alcuni artisti, infine, hanno preferito ritrarre un soggetto naturale in particolare: fiori, alberi, piante, si concatenano in tripudio di colori e forme, anche quelle del supporto usato.

Il ritorno dell’uomo avviene nelle fotografie. I fotografi hanno ritratto scene in cui uomo e natura si incontrano e l’uno e l’altra vivono in armonia tra loro”.

“L’inaugurazione ha avuto enorme afflusso di pubblico, presenti molte autorità, tra cui il consigliere comunale e Presidente della Commissione Bilancio Mario Cardia e il Presidente del Circolo Tennis Ezio Privitera, che hanno elogiato il lavoro svolto dall’Associazione Dedalo per mostrare quanto sia bella e vivibile la Città di Reggio Calabria, offrendo uno sguardo alle attività culturali e sportive, alle imprese alimentari e artigianali innovative dove si svolgono attività lavorative di livello”.

“L’evento si è concluso con lo spettacolo teatrale “Blu Sporco: The Third Place” scritto e interpretato dall’attore Guest Star Giuseppe Polimeno. Spettacolo tragi-comico particolarmente interessante, in cui l’attore ha interpretato magistralmente più ruoli. Il protagonista avvia un dialogo con il sé bambino. Quest’ultimo cerca di avvertirlo sugli aspetti nefasti dell’impatto dell’uomo sulla Terra. Quando finalmente il sé adulto comprende cosa il bambino cerchi di dirgli, – conclude la nota – l’uomo inizia a cercare un modo per agire, anche nel suo piccolo”.

Si procederà con le esposizioni fino al 5 giugno, la cittadinanza e’ invitata a partecipare