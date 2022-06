“Spazio Donna”: inaugurato a Reggio Calabria un luogo di ascolto, discussione ed incontro per le donne

L’ 8 aprile a palazzo San Giorgio alla presenza degli assessori, Demetrio Delfino, Anita Lucia Nucera e Angela Martino è stato presentato lo sportello “Spazio Donna insieme si può” e gli obbiettivi che il Coordinamento donne dello SPI CGIL Reggio Calabria Locri, – si legge in una nota – si sono date per dare la possibilità a tutte le donne di incontrarsi in un luogo di ascolto, discussione e costruzione di progetti per l’accoglienza, l’intergenerazionalità, il benessere, la medicina di genere, i diritti, la legalità e le proposte che dal territorio arrivino alle istituzioni.

“Oggi presentiamo il luogo pensato per l’operatività dello sportello “Spazio Donna”, Si concretizza così l’obiettivo, “ilsogno” chele donne del Coordinamento SPI CGIL si sono date.

In questo spazio, per ascoltare i bisogni, dare risposte e costruire progetti, si alterneranno le donne di tutta la CGIL Reggio Locri. Sarà presidiato da esperte sui diritti che riguardano la conciliazionelavoro/famiglia, i congedi parentali, la cura dei bambini e degli anziani, l’assistenza degli anziani e dei disabili, la legalità, il benessere, la medicina di genere, la digitalizzazione e i rapporti con la pubblica amministrazione. Insomma uno spazio aperto dove si possono trovare risposte alle tante problematiche che assillano le donne e non solo.

Lo “Spazio Donna insieme si può” è uno sportello aperto anche ai giovani per l’orientamento al lavoro e per promuovere la solidarietà tra le generazioni per la continuità e lo scambio di esperienze tra il passato e il presente tra tradizione e innovazione”.

Una sede aperta a tutti.

Lo Sportello “Spazio Donna insieme si può” sarà operativo a partire dal 7 giugno 2022 presso la lega SPI CGIL Centro in Via Vittorio Veneto n. 51 a Reggio Calabria tel. 0965890419 e-mail spaziodonnaspirc@spicgilcalabria.itcon i seguenti orari:

MARTEDI’ dalle 09,00 alle 11,30

MERCOLEDI’ dalle 17,00 alle 19,00

VENERDI’ dalle 09,00 alle 11,30