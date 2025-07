Lorenzo Fortuna torna a sfornare idee — oltre che pizze — e lo fa con un nuovo format di degustazione, che ha il sapore del territorio e della condivisione: FORNO LIBERO – Viaggio nella Calabria della pizza con Lorenzo Fortuna.

Dopo l’apprezzato “Forno e Fornelli”, dedicato al binomio “pizza e cucina”, arriva un progetto dal respiro ancora più ampio, sinergico, itinerante e, soprattutto, libero. Libero di esplorare, contaminare, raccontare.

Come recita il sottotitolo, Forno Libero è un format-evento in due atti: un viaggio di andata e ritorno nel vero senso della parola di due pizzaioli calabresi, pensato per conoscere e far conoscere i volti, le mani e le idee che animano la pizza di questa regione. Un esperimento di scambio, confronto e alleanza tra pizzaioli, pensato per valorizzare la pluralità dei linguaggi e degli ingredienti che attraversano la Calabria, da nord a sud.

“Ho pensato a Forno Libero per dare la possibilità agli amanti della pizza di conoscere i pizzaioli calabresi, incuriosirsi sul loro lavoro, sui loro impasti, sui prodotti che scelgono. È un modo per aprire le porte dei forni e far viaggiare idee, persone e sapori”, racconta Lorenzo Fortuna, che da sempre mette la Calabria al centro della sua ricerca creativa.

Con Forno Libero, la pizza diventa racconto itinerante, gesto collettivo, festa a più mani.

E ogni tappa è un’occasione per esplorare, gustare e – perché no – meravigliarsi.

Come funziona Forno Libero?

Due pizzaioli. Due serate. Una pizza creata insieme. Ogni tappa prevede un doppio appuntamento: nella serata di andata, Lorenzo Fortuna sarà ospite nella pizzeria del collega coinvolto, portando con sé le sue pizze e la sua visione; nella serata di ritorno sarà il pizzaiolo ospitante ad essere accolto nella sede del maestro pizzaiolo di Rende, per proporre le sue pizze e farsi conoscere dal pubblico locale. In ogni serata obbligatoria una pizza a quattro mani, figlia di questo viaggio condiviso.

Il primo viaggio di Andata e Ritorno con Francesco Viceconte

Si parte martedì 8 luglio direzione San Lorenzo del Vallo, dove Lorenzo Fortuna sarà ospite con i suoi impasti, tranci e topping da Impasto Pizzeria Contemporanea di Francesco Viceconte, che in pochi anni dall’apertura sta attirando l’attenzione e ha ampliato il concetto di pizza sul suo territorio. Mentre il 28 luglio data del viaggio di ritorno, sarà proprio Viceconte a portare il suo impasto scioglievole e la sua pizza moderna nella sede di via Bari a Rende. Già decisi i due menù, in cui sarà possibile trovare e assaggiare i signature di entrambi. E da settembre il programma completo con i prossimi nomi.

Il menu dell’8 luglio Impasto Pizzeria Contemporanea ospita Lorenzo Fortuna

Lorenzo Fortuna per prima cosa dal suo “forno libero” sforna il pane e porta in tavola un Crostino di pane intreccio tri gusto con emulsione di olio e grana basilico cristallizzato e polvere di pomodoro disidratato; passa poi ad una Parmigiana tricolore e alla sua celebre Focaccia al Magliocco con porcini trifolati granella di nocciola e crema di zucca. Dopo queste prime tre portate di starter si arriva alla pizza con due assaggi diversi: un primo trancio di pizza con impasto al carbone vegetale, baccalà’ mantecato, cipolla di tropea caramellata, noce all’amaro del capo piccante e un trancio di pizza contemporanea con pesto di zucchine e fiori di zucca, provola affumicata, cotto di suino nero al bergamotto, stracciatella e polvere di olive nere. Per chiudere in dolcezza una pizza dessert classica con ricotta mantecata al miele, gocce di cioccolato fondente, scorzette di arancia, cardamomo.

Il menu del 28 luglio Lorenzo Fortuna Pizza Chef ospita Francesco Viceconte

Viceconte inizia con il suo Maritozzo salato farcito con insalatina di baccalà, maionese alla menta, pomodorini e peperoni arrostiti, per poi passare a due pizze che stanno spopolando: il Trancio di contemporanea alla Norma con melanzane a funghetto, su una base di pomodorini datterini emulsionati, scaglie di cacio ricotta, olio al basilico e il Trancio di contemporanea con pomodoro giallo, pomodorini pizzutello al forno, stracciatella, acqua di pomodoro e pesto di aglio orsino.

Dopo la contemporanea è la volta del Padellino di grano verna con veli di porchetta tonnata capperi disidratati e polvere di caffè e per chiudere un trancio di focaccia alla Barbabietola con ricotta, zeste di limone, fiori di zucca, alici. Non manca il dolce e Francesco Viceconte propone la sua ultima creazione, il Muffin di pizza gusto sachertorte.

Il forno è libero e il viaggio è appena cominciato.

Appuntamenti

· 8 luglio da Impasto Pizzeria Contemporanea – Viale della Libertà, 26 – San Lorenzo del Vallo (Cs) – tel. 346 37 88 694

· 28 luglio da Lorenzo Fortuna Pizza Chef – Via Bari, 34 – Rende (CS) tel. 0984 789087