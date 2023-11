“Il Femminicidio in Italia”: l’11 novembre a Corigliano Rossano la presentazione del libro di Antonio Gioiello

«La Calabria ha un indice di femminicidi superiore alla media italiana. La normativa regionale è una normativa vecchia, risalente al 2007, che necessita di essere aggiornata: serve una legge quadro che preveda interventi che vadano dalla prevenzione primaria passando per la tutela e la protezione delle donne vittime di violenza fino al sostegno per i percorsi di autonomia e indipendenza». La morte di una donna per femminicidio è l’epilogo di una storia di violenze, che sconvolge una comunità, segna in modo indelebile la vita di più famiglie, lascia bambini orfani, trasmette alle generazioni future un senso di insicurezza. E una tragedia che interroga le coscienze e costringe a ripensare il rapporto uomo donna. Ma cosa si intende per femminicidio? E perché si viene uccise? Perché si muore? E dei bambini e delle bambine loro figli/e chi si occupa? A questa e altre domande prova a rispondere Antonio Gioiello, presidente dell’associazione Mondiversi, con il libro “Il Femminicidio in Italia”, Armando Editori. Il volume raccoglie dati e storie di un fenomeno ancora tutto da indagare e comprendere. Il libro cerca di dare risposte attraverso la trama che unisce le storie di donne vittime di femminicidio e pone la necessità di prevedere nell’ordinamento penale il reato di femminicidio. L’opera si completa con i dati di una ricerca sui casi di femminicidio avvenuti in Italia tra il 2018 ed il 2022, confrontati con i dati forniti da Istat, Eores, Servizio Analisi Criminali del Ministero dell’Interno. Ne risulta un quadro aggiornato della diffusione e dell’andamento del fenomeno in Italia e nelle diverse regioni italiane.

Il volume sarà presentato sabato 11 novembre, ore 17.30, nella sala Giovanni Sapia, a Palazzo San Bernardino, in occasione dell’avvicinarsi della Giornata internazionale della violenza sulle donne.

Di rilievo il parterre presente all’evento, patrocinato dall’amministrazione comunale di Corigliano-Rossano. A portare i saluti istituzionali saranno l’assessore alle Politiche di Genere, Alessia Alboresi e la presidente del Consiglio comunale, Marinella Grillo. Presente l’autore, Antonio Gioiello, psicologo e psicoterapeuta. Interverranno, Anna Franco autrice della foto utilizzata per la copertina del libro; Giusy Pino, coordinatrice Osservatorio regionale della Calabria sulla violenza di genere; Letizia Benigno, giudice per le indagini preliminari del tribunale di Cosenza; Tina De Rosis, dirigente settore servizi Sociali del comune di Corigliano-Rossano. Seguiranno una serie di letture di stralci del libro a cura di Nicole Santoro, studentessa liceo scientifico Polo Liceale Rossano; Miriam Stella, studentessa liceo linguistico Polo Liceale Rossano e Desideria Placonà, studentessa dell’istituto alberghiero IIS, “Ettore Majorana”. A moderare la giornalista Mariassunta Veneziano. La serata sarà accompagnata da stacchi musicali a cura di Paolo Savoia.