Festa dell’Unità Nazionale con gli alunni dell’I.C. Casali del Manco 2

La classe quarta della Scuola Primaria dell’Istituto comprensivo “Casali del Manco 2” del plesso di Trenta ha raccolto l’invito dell’Amministrazione comunale di Casali del Manco ad onorare insieme ed a partecipare alle celebrazioni per la giornata dell’Unità Nazionale, che è anche la Giornata dedicata alle Forze Armate. Le docenti hanno preso parte, insieme agli alunni e alle alunne di Trenta alla Santa Messa, celebrata nel ricordo dei caduti di tutte le guerre e successivamente è stata deposta una corona di alloro davanti al Monumento ai Caduti, alla presenza della Banda musicale di Casali del Manco.

Uno dei bambini presenti ha letto una breve introduzione, spiegando l’importanza di questa giornata e della commemorazione dei caduti di tutte le guerre, in special modo è stato riservato un sentito riconoscimento alle forze armate rappresentate dal Comandante della stazione dei Carabinieri di Casali del Manco Antonio Sica, dal Comandante del Nucleo Carabinieri Forestali di Spezzano Sila, Claudio Gallo e dall’Appuntato scelto Q.S. Luigi Fortino.

Inoltre è stata rimarcata l’importanza della lettura di Gianni Rodari, celebre per i libri dedicati all’infanzia ma che sarebbe utile far riscoprire anche agli adulti per comprendere quanto sia fondamentale lottare per la pace, affinché ogni bambino possa crescere ovunque, in qualsiasi posto nel mondo, serenamente e senza la paura delle bombe, di mine antiuomo, violenza, morte e devastazione, come i fatti di cronaca purtroppo riportano ancora oggi. Si è dato spazio poi ad altri due alunni che hanno recitato due significative poesie di Gianni Rodari: “Dopo la pioggia” e “La Pace”.

Colorati e fortemente evocativi sono stati i lavori realizzati dai ragazzi, consapevoli che solo la Pace possa garantire prosperità e serenità al mondo. Il Sindaco Francesca Pisani ha ringraziato tutti coloro che sono intervenuti, mettendo in evidenza l’importanza della presenza dei bambini e delle giovani generazioni. Erano presenti alla manifestazione anche la Polizia Locale di Casali del Manco ed i volontari dell’associazione “Le aquile”.