Enogastronomia, il Gal Sila Sviluppo all’evento “Red Village” di Catanzaro

Il Gal Sila Sviluppo sarà presente con le proprie eccellenze enogastronomiche all’evento Red Village, il Sapore della Calabria, che si terrà il 3 e 4 dicembre nel centro storico di Catanzaro. Un festival voluto per valorizzare e promuovere il patrimonio enogastronomico della Calabria: dal peperoncino, ai salumi, ai formaggi, all’olio, al vino, a tanti piatti e ricette che rappresentano autentici tesori culinari tramandati di generazione in generazione. Si terranno show cooking e convegni, ci sarà spazio per l’artigianato, per l’arte, per la musica ed il divertimento.

In questo contesto – si legge in un comunicato stampa del Gal – nell’area delle caratteristiche casette rosse, acquistata dalla Regione Calabria e messa a disposizione dei Gal, nello spazio riservato al Gal Sila Sviluppo verranno esposti e promossi alcuni prodotti di nicchia selezionati con il progetto di cooperazione regionale “Terre di Calabria”, come la carne podolica, la “pitta mpigliata”, la farina di grani antichi, la “Sciungata”, il miele, le confetture di frutti di bosco, ed altri prodotti identitari del territorio silano come la patata della Sila Igp, il Caciocavallo ed i salumi di suino nero, con degustazioni e show cooking.

Il Gal sarà affiancato dalla rete di imprese Fattorie Aperte, la storica aggregazione di aziende agricole multifunzionali, che con l’occasione oltre ad esporre i prodotti delle fattorie prepareranno squisiti piatti tipici della tradizione silana, come le patate ‘mpacchiuse, i cullurielli, lo spezzatino di carne podolica con patate della Sila Igb, e panini con farine di grani antichi imbottiti con hamburger di vitello podolica o di suino nero e ortaggi vari. Il tutto accompagnato dalla birra agricola della Sila.

“Attraverso il progetto “Terre di Calabria” – afferma il Direttore del Gal Sila Francesco De Vuono – intendiamo intervenire sulla identificazione e valorizzazione dei prodotti sui quali si fonda l’identità del territorio; con l’obiettivo di realizzare attività che incrementino lo sviluppo locale e mantengano vivo ed efficace un sistema economico oggi definibile di nicchia.

La valorizzazione di questi prodotti costituisce, infatti, una strategia efficace per il conseguimento di molteplici obiettivi sia di carattere economico: rivitalizzazione delle colture tipiche, diversificazione delle produzioni, acquisizione di nuovi sbocchi di mercato, sia obiettivi socioculturali con il recupero delle tradizioni e della cultura locale e il rafforzamento dell’identità territoriale”.