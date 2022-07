Dal 29 al 31 luglio a Siderno l’evento “Immersi nel Blu; Festival del mare”

Conferenza stampa di presentazione dell’evento “Immersi nel Blu; Festival del mare” – Comune di Siderno”. Giorno 27 Luglio alle ore 11.00, presso la sala Consigliare cittadina

L’Amministrazione Comunale comunicherà in questa occasione il programma dell’evento “Immersi nel Blu; Festival del mare” approvato dal Dipartimento Turismo, marketing territoriale e mobilità settore n 04- Promozione della Regione Calabria, con Decreto Dirigenziale n 3472 del 30/03/2022.

Il Festival si terrà dal 29 al 31 Luglio nel quartiere Sbarre di Siderno e presso largo San Francesco Lungomare lato Sud, come previsto dal programma del progetto finanziato sul Bando PAC 2007/2013 Scheda Pilastro Nuove operazioni n 7 – interventi per la promozione e la produzione culturale- Azione 5 Promozione di specifiche caratteristiche qualitative e di sostenibilità turistica. Sarà uno scambio “contagioso”, che si svilupperà partendo dalla promozione della ricchezza delle risorse marine con l’animazione e il coinvolgimento della società civile locale, delle istituzioni, dei rappresentanti del terzo settore, dell’associazionismo ambientale, dei comitati di quartiere sino ai semplici cittadini ed ai turisti veri protagonisti del periodo estivo. Il progetto si svilupperà lungo tre intere giornate di animazione, sport e informazione strettamente connesse con le priorità della città marinara di Siderno.

La progettualità ha inteso animare e rilanciare la vitalità dell’area dopo i due anni di pandemia, che si sono incrociati con l’ottenimento della Bandiera Blu da parte della Cittadina. Il programma è stato pensato proprio per salutare il mese di agosto periodo clou per le presenze turistiche della l’area Locride; intende coniugare il rilancio delle risorse marine partendo dalla conoscenza dell’elemento mare vissuto in tutte le sue affascinanti sfaccettature per sviluppare l’amore verso questa ricchezza da rispettare e valorizzare.

I must delle tre giornate lungo le quali si svilupperà Immersi nel BLU: festival del mare saranno lo sport, l’approfondimento delle tematiche legate alle prospettive di sviluppo del marketing turistico, il rilancio delle tradizioni locali, la rivitalizzazione del territorio, la riscoperta di antichi gusti e delle nuance artistiche del luogo.

Già visibili sono i risultati dell’opera di restyling avviata in stretta collaborazione con le associazioni e la cittadinanza per allestire al meglio e recuperare l’area del Quartiere Sbarre con un’azione dal basso di rigenerazione urbana.