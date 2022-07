La Space Calabrisella dell’artista calabrese Ale Spaziale sul palco del Jova Beach Party

Il 12 Agosto 2022 a Roccella Jonica saliranno sul Palco del Jova Beach Party, invitati da Lorenzo Jovanotti, l’artista calabrese Alessandra Laganà aka Ale Spaziale – produttrice, autrice, cantante – insieme al produttore artistico Tommaso Marletta aka ToMarte, con la canzone “Space Calabrisella”.

Ale Spaziale e ToMarte sono gli autori e produttori della canzone “Space Calabrisella”, una rivisitazione in chiave EDM – Electronic Dance Music – della più iconica canzone popolare calabrese: “Calabrisella”. “Space Calabrisella” nasce dalla ricerca musicale degli autori nell’ambito della tradizione popolare calabrese.

La ricerca dei due autori sul territorio calabrese inizia nel 2017, con l’ideazione e la produzione del “Locrian Department – Festival della Scala Musicale Locrese”. Una piattaforma Interculturale Multidisciplinare, dove artisti e musicisti di caratura nazionale e internazionale, invitati in residenza in Calabria, si confrontano attraverso le loro Opere – Eventi – Concerti, per definire nuove strategie al fine di diffondere e valorizzare al meglio i preziosi giacimenti Storico Archeologici della Calabria e le consegne culturali identitarie delle origini Magno-Greche. Il film Documentario “Locrian Department” realizzato dagli autori nel 2021, è stato inserito nel catalogo di Filmitalia Cinecittà Istituto Luce, e testimonia il lavoro svolto dal Festival in questi anni nel territorio della Locride.