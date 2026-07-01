Il “Volta” di Reggio Calabria per il secondo anno consecutivo tra le eccellenze nazionali del Festival dell’Innovazione Scolastica

Il “Volta” di Reggio Calabria si conferma tra le eccellenze dell’Innovazione Scolastica.

L’esperienza didattica del liceo scientifico reggino è stata selezionata per il secondo anno consecutivo per partecipare al Festival dell’Innovazione Scolastica di Valdobbiadene, uno dei più importanti appuntamenti nazionali dedicati alle esperienze più significative di innovazione didattica.

La selezione rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro svolto dalla comunità scolastica del “Volta” guidata dalla dirigente scolastica Maria Rosa Monterosso: tra centinaia di candidature provenienti da tutta Italia, l’istituto reggino figura tra le scuole ammesse all’edizione 2026 del Festival (dal 4 al 6 settembre), unica scuola calabrese insieme all’ IIS “Enrico Fermi” di Catanzaro.

Il tema dell’edizione di quest’anno è “Intelligenza, intelligenze. Apprendere con l’IA: esperienze e impatti”, un argomento di grande attualità che pone al centro il rapporto tra innovazione tecnologica, didattica e formazione delle nuove generazioni.

In questo contesto il Liceo “Volta” presenterà il progetto “IA e Algoretica”, un percorso educativo che affronta l’intelligenza artificiale non soltanto come tecnologia da conoscere e utilizzare, ma come occasione per sviluppare negli studenti consapevolezza critica, responsabilità e capacità di riflessione sulle implicazioni etiche degli algoritmi e delle nuove tecnologie. Si tratta, nello specifico, di un percorso di potenziamento e orientamento integrato nell’indirizzo Scienze Applicate. Giunto al quarto anno di sperimentazione e realizzato in collaborazione con Università ed Enti scientifici, mira a fornire agli studenti una solida preparazione teorica sull’intelligenza artificiale e, allo stesso tempo, una capacità critica rispetto alle implicazioni etiche e sociali legate all’uso degli algoritmi e delle decisioni automatizzate. L’obiettivo principale è formare cittadini consapevoli e futuri professionisti capaci di muoversi in una società sempre più digitale, interconnessa e automatizzata.

L’iniziativa nasce dalla convinzione che la scuola abbia oggi il compito non solo di insegnare a utilizzare gli strumenti dell’intelligenza artificiale, ma anche di educare cittadini capaci di comprenderne opportunità, limiti e impatti sulla società. Il progetto integra competenze scientifiche, digitali, filosofiche e civiche in un percorso interdisciplinare che mette al centro la persona e il pensiero critico.

La partecipazione al Festival conferma il ruolo del Liceo Scientifico “Alessandro Volta” come laboratorio di innovazione educativa, capace di sperimentare metodologie didattiche avanzate e di confrontarsi con le migliori esperienze nazionali. Essere nuovamente presenti al Festival dell’Innovazione Scolastica rappresenta un motivo di soddisfazione per l’intera comunità scolastica e testimonia l’impegno costante dell’istituto nel promuovere una scuola aperta al cambiamento, capace di interpretare le sfide del presente e di preparare gli studenti ad affrontare con competenza e responsabilità il futuro.