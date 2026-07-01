“Paolo Orsi a Locri Epizefiri e nelle sub colonie locresi. Una meravigliosa avventura” presentazione del volume il 5 luglio

Sarà presentato il 5 luglio alle ore 17.30 presso il Museo archeologico nazionale di Locri Epizefiri il volume “Paolo Orsi a Locri Epizefiri e nelle sub colonie locresi. Una meravigliosa avventura”, opera collettanea curata da Elena Trunfio, edita da Rubbettino editore e finanziata dalla Presidenza del Consiglio comunale di Locri, guidata dall’avv. Domenico Maio.

Il volume raccoglie gli atti della Giornata di Studi omonima svoltasi presso il Museo archeologico nazionale di Locri Epizefiri il 17 giugno 2023, in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia.

Attraverso i contributi di diversi studiosi, il testo ripercorre l’eredità scientifica di Orsi in terra di Calabria: dalla scoperta dei grandi santuari di Locri Epizefiri alle sub-colonie di Hipponion e Medma, dagli studi sul periodo protostorico fino alle innovative esplorazioni in Aspromonte.

Un viaggio tra passato e presente che mette a confronto l’attività pionieristica di Paolo Orsi con le più recenti scoperte, offrendo uno strumento per comprendere l’evoluzione della ricerca archeologica in Calabria meridionale.

«Siamo lieti di potere donare questo contributo alla comunità: tante sono state le occasioni di celebrare Paolo Orsi ma l’intento del volume è stato quello di proporre una riflessione organica, andando oltre, per certi versi, l’aura leggendaria e quasi “mitologica” del personaggio – ha commentato la curatrice Elena Trunfio –. Desidero esprimere gratitudine verso l’amministrazione comunale che ne ha reso possibile la pubblicazione e verso tutti i colleghi e gli studiosi che hanno colto con entusiasmo e fattiva collaborazione l’invito, valorizzando questa occasione di confronto e dibattito».

La presentazione, moderata dalla giornalista Maria Teresa D’Agostino, vedrà la partecipazione di alcuni degli autori del volume: Maurizio Cannatà, Diego Elia, Andrea Maria Gennaro, Valeria Meirano, Francesco Quondam, Marco Stefano Scaravilli ed Elena Trunfio. Apriranno la giornata i saluti del Sindaco di Locri Giuseppe Fontana, dell’Assessora alla Cultura Domenica Bumbaca, del Presidente del Consiglio Comunale Domenico Maio e del Direttore editoriale di Rubbettino Luigi Franco.