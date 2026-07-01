Paxin’TERRAE torna a Benestare: due sere di arte, danza e cinema per i diritti dei bambini migranti

C’è una piazza in Calabria dove, per due sere, il mondo si stringe intorno ai bambini. Si chiama Piazza della Memoria Civile, è nel cuore di Benestare, in provincia di Reggio Calabria, e il 10 e l’11 luglio 2026 ospiterà la nuova edizione di Paxin’TERRAE: festa di pace, popoli e culture promossa dalla Cooperativa Pathos con il sostegno del Sistema di Accoglienza e Integrazione del Ministero dell’Interno e dei Comuni di Benestare e Caulonia.

Il tema di questa edizione è “Fanciulli – infanzia e adolescenza negate”: un titolo che riassume la volontà di mantenere uno sguardo fermo su una delle questioni più urgenti del nostro tempo, quella dei minori stranieri non accompagnati, dei bambini che attraversano frontiere da soli, dei ragazzi che chiedono solo di avere un futuro. Ma Paxin’TERRAE non è un convegno: è una festa, il bisogno di stare insieme e condividere accoglienza ed emozioni.

Ad anticipare la festa, venerdì 10 luglio dalle 15:00 alle 19:00 la Biblioteca Comunale di Benestare ospiterà “Mi fido. Mi affido!”, giornata di formazione sull’affido familiare dei minori stranieri non accompagnati con esperti, operatori e testimonianze, che riconosce 4 crediti formativi per gli assistenti sociali.

UN VILLAGGIO D’ARTE SOTTO IL CIELO CALABRESE

Ogni sera, dalle 18:00 alle 20:00, la piazza si trasforma nel Paxin’TERRAE Art Village: un luogo dove l’arte parla prima delle parole.

Luca Daniele porta la sua installazione fotomultimediale “L’emisfero dei Fanciulli”, un viaggio visivo nei volti e nelle storie dei bambini migranti.

Antonio La Gamba, l’artista autore della scultura Zoe, il bambino rannicchiato che è già diventato simbolo dell’evento, allestisce le sue opere e apre un laboratorio d’arte dedicato ai più piccoli, perché anche i bambini che non hanno vissuto quell’esperienza possano avvicinarsi a queste storie e imparare ad accogliere.

QUANDO AFRICA E CALABRIA BALLANO INSIEME

Dalle 20:00 alle 21:30 la piazza si accende con i Balli di comunità: due tradizioni, due continenti, un’unica pista.

Il venerdì sera sarà AfroDanzando Associazione a portare la musica e la danza dell’Africa nera, quella che richiama il senso del villaggio, dove ogni passo diventa incontro.

Il sabato risponde la Calabria più autentica con JoniCcà, suoni di comunità che custodiscono passi, musica e memoria condivisa: le radici che rafforzano i legami.

Due modi diversi di stare insieme. Un solo significato.

LE VOCI DI CHI QUESTA STORIA LA RACCONTA DA TEMPO

Dalle 21:30 alle 23:00, spazio al Paxin’TALK: due dibattiti con ospiti di rilievo nazionale.

Venerdì 10 luglio – “Diritto al Futuro”, condotto da Paola Bottero, vedrà sul palco il giornalista Piero Badaloni, lo psicologo e presidente di Jonas Palermo Marco Guccione, Giovanni Fulvi, Presidente del CNCM – Coordinamento Nazionale Comunità per Minori, e la senatrice Sandra Zampa, prima firmataria della legge che tutela i diritti dei minori stranieri non accompagnati. A seguire, la proiezione del docufilm “Diritto al Futuro” (prodotto dall’organizzazione di volontariato Ho avuto sete), sul diritto all’infanzia negato dei minori migranti.

Sabato 11 luglio – “Nyumba, la Calabria che accoglie”, condotto da Alessandro Russo, ospiterà la giornalista, scrittrice e sceneggiatrice Paola Bottero, il professor Vincenzo Romania, docente di sociologia delle migrazioni all’Università di Padova, e Mons. Giovanni Checchinato, Arcivescovo di Cosenza-Bisignano e referente Calabria della Fondazione Migrantes. La serata si chiude con il docufilm “Nyumba” (produzione INDACO): la storia di cinque migranti che hanno scelto la Calabria come casa. Nyumba, in swahili, significa proprio questo: casa.

UN EVENTO CHE PARLA ANCHE AI TURISTI

Luglio in Calabria è tempo di mare, di borghi, di scoperte inaspettate. Paxin’TERRAE è una di queste. Chi è in vacanza nella Locride o nella Piana di Gioia Tauro troverà in queste due serate qualcosa di raro: un evento che emoziona, che fa riflettere, che fa ballare. E che, parlando di accoglienza e di territorio, lascia tracce importanti.