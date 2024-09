Volley: giornata di premiazioni al palazzetto “Eunice Kennedy Shriver”

Una stagione da incorniciare quella del Comitato Territoriale Fipav di Reggio Calabria, costellata dai tanti successi che le società del territorio metropolitano hanno ottenuto a livello nazionale e regionale. Vittorie che meritano una celebrazione speciale.

È cambiata la sede dell’iniziativa, viste le previsioni meteo. Domenica 22 settembre, a partire dalle ore 17, il palazzetto dello sport “Eunice Kennedy Shriver” (in luogo dell’anfiteatro di Siderno Superiore inizialmente previsto) ospiterà la cerimonia di premiazione, alla presenza di dirigenti, tecnici e atleti di tutte le società del territorio metropolitano.

Una scelta, quella di Siderno, che suggella il solido legame di collaborazione tra il Comitato Territoriale Fipav di Reggio Calabria presieduto da Domenico Panuccio e l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Mariateresa Fragomeni, con la città più popolosa della Riviera dei Gelsomini divenuta un vero e proprio polo del volley calabrese, dopo che al palasport “Eunice Kennedy Shriver” ha ospitato più volte manifestazioni di rango regionale, nazionale e internazionale.

Durante la cerimonia saranno premiati: la Pallavolo Franco Tigano Palmi per aver acquisito il titolo di A2 Maschile e per aver conquistato la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana; la Sport Specialist Reggio Calabria per la Promozione in A3 Maschile; i ragazzi under 13 della Luck Volley RC per aver conquistato la Medaglia d’Argento alle Finali Nazionali di S3 che si sono svolte a Caorle (VE) e tantissime altre società che hanno conquistato titoli regionali, territoriali e hanno partecipato a Finali Nazionali. Infine, sarà Raffaella Battaglia di Villa San Giovanni a ricevere un riconoscimento in quanto atleta Paralimpica che ha fatto parte della Nazionale Italiana di Sitting Volley alle Olimpiadi di Parigi.

Saranno presenti, oltre al sindaco Fragomeni e al presidente Panuccio, il presidente del Comitato Regionale Fipav Carmelo Sestito, il consigliere del comitato regionale Fipav Bruno Gurnari, il Consigliere Metropolitano Domenico Mantegna, il delegato Coni Calabria Salvatore Papa, il consigliere delegato agli Eventi Sportivi del Comune di Siderno Davide Lurasco, il Presidente del Comitato Paralimpico Calabria Antonello Scagliola e il coordinatore regionale della struttura territoriale Calabria “Sport e Salute SpA” Walter Malacrino.