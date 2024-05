Chiusura notturna della Galleria della Limina. Grant (Lega): “È necessario intervenire subito per tutelare il turismo locale”

La Strada Grande Comunicazione “Jonio-Tirreno” (SS 682) è vitale per i collegamenti nella regione Calabria. Attualmente, la chiusura notturna della galleria della Limina sta generando gravi disagi per i cittadini e minando severamente il settore turistico locale.

“Se non si interverrà tempestivamente, la stagione estiva potrebbe subire gravi contraccolpi, aggravata anche dalla problematica degli stabilimenti balneari”, afferma l’europarlamentare della Lega Valentino Grant, che si impegna a mantenere alta l’attenzione su questa critica vicenda.

“Secondo Jonica Holidays Consorzio Albergatori Riviera dei Gelsomini, numerosi imprenditori del territorio – prosegue l’On. Grant- stanno segnalando un aumento delle disdette per la stagione estiva, una tendenza allarmante per un’economia fortemente dipendente dal turismo”.

La chiusura della galleria limita, infatti, significativamente l’accesso alla regione, penalizzando direttamente hotel, ristoranti e altre attività che si affidano ai flussi turistici.

L’unica via alternativa attualmente disponibile è la SP 5 Mammola-Passo della Limina, una strada trascurata da anni e che implica un raddoppio dei tempi di percorrenza.

In risposta a questi problemi, le associazioni di categoria e i cittadini chiedono urgentemente che il percorso alternativo venga reso sicuro e che vi sia una gestione più efficace dei lavori sulla Limina, con una riduzione dei tempi di completamento.