Reggio, inaugurato a Gallico Superiore il murales della Madonna della Grazia

Lo scorso 12 maggio, giorno della festa della mamma, è stato inaugurato un murales raffigurante la Beata Vergine Maria della Grazia venerata in Gallico Superiore, realizzato dall’artista gallicese Mariarosa Barillà, tenacemente voluto dall’Associazione dei Portatori della Vara e dal rettore del Santuario della Madonna della Grazia, padre Gaetano Lombardo pfi. Il murales, collocato sul muro della storica scalinata che collega il paese di Gallico con il Santuario, è stato benedetto alla presenza di tanti fedeli convenuti, delle autorità civili e militari e di diverse associazioni presenti sul territorio. Una collocazione significativa, visto che la scalinata era stata voluta e realizzata dal popolo gallicese quasi cento anni fa per poter avere un più facile accesso al Santuario, da sempre visto come un luogo di spiritualità e punto di riferimento per tutta la vallata del Gallico.

«Il murales – come è stato sottolineato dal rettore p. Gaetano nel corso della cerimonia di inaugurazione – rappresenta un potente messaggio per ricordare a tutti coloro che passeranno e lo guarderanno che nel cammino della vita, la Vergine Maria accompagna i suoi figli e le sue figlie con materno amore, sempre pronta ad accogliere le loro preghiere e ad intercedere in loro favore presso Dio».

«L’opera – ha sottolineato l’artista Mariarosa Barillà – è stata realizzata con la tecnica dell’affresco su intonaco flessibile. Nello specifico, su una rete di plastica si va a stendere un sottile strato di intonaco sul quale viene realizzato il dipinto, che una volta asciutto diventa appunto flessibile, quindi facilmente trasportabile. Questo ci ha dato la possibilità di realizzare il dipinto in laboratorio e incollarlo al muro una volta ultimato».

L’evento si è concluso con un rinfresco offerto dall’Associazione dei Portatori della Vara sul sagrato del Santuario per fare festa insieme all’intera comunità gallicese e ai tanti fedeli accorsi per vivere questo momento di grazia.