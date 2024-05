Antonio Decaro a Reggio Calabria: martedì alle 19.00 al CineTeatro Odeon un focus sullo sviluppo del Mezzogiorno

La città di Reggio Calabria si prepara ad accogliere Antonio Decaro. Martedì 14 maggio alle ore 19.00 Decaro sarà al CineTeatro Odeon di via Cananzi (incrocio via De Nava) per un incontro con i reggini.

Ad accoglierlo ci sarà il sindaco della Città Metropolitana Giuseppe Falcomatà, insieme ad altri Sindaci ed amministratori del territorio metropolitano e calabrese, dirigenti del Partito Democratico e rappresentanti di associazioni, forze sindacali e associazioni di categoria.

Antonio Decaro è sindaco di Bari, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dirigente nazionale del Partito Democratico. E’ candidato capolista del Pd alle elezioni europee nella Circoscrizione Sud. Negli ultimi anni in più occasioni ha visitato la città di Reggio Calabria per incontri ufficiali.

Da tempo è protagonista, insieme ad altri importanti sindaci italiani, della battaglia contro la legge sull’autonomia differenziata, che costituirebbe un colpo mortale all’economia delle regioni del Sud Italia.

E proprio il Mezzogiorno sarà il focus principale dell’iniziativa prevista per martedì 14 maggio al CineTeatro Odeon, dal titolo “Portiamo il Sud in Europa”, durante la quale ci si soffermerà proprio sui temi legati alla coesione, alla perequazione delle risorse per il Mezzogiorno e sulle opportunità di sviluppo legate all’utilizzo da parte degli Enti locali dei fondi europei e del Pnrr.

L’ingresso al CineTeatro Odeon sarà libero e gratuito.