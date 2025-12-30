Il commissario Monica Calamai saluta l’ASP di Crotone: “Mandato complesso affrontato con responsabilità e spirito di servizio”

Con la conclusione del proprio incarico alla guida dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, il Commissario straordinario Monica Calamai si appresta ad assumere, dal 1° gennaio, il nuovo ruolo di Direttore Generale dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Metropolitana di Genova.

Nel tracciare un bilancio del mandato commissariale, Calamai esprime gratitudine alle istituzioni del territorio, alle organizzazioni sindacali, al mondo dell’associazionismo, agli organi di informazione e ai cittadini, per il dialogo e il confronto che hanno accompagnato l’azione dell’Azienda in una fase particolarmente complessa.

“L’ASP di Crotone – dichiara Calamai – è una realtà articolata, che ho avuto l’onore di guidare in un periodo segnato da cambiamenti e sfide rilevanti. Il lavoro svolto ha consentito di avviare un percorso di riorganizzazione e di rafforzamento dei servizi, con una crescente attenzione all’integrazione tra ospedale e territorio e alla trasparenza amministrativa. Un percorso reso possibile dal contributo di tutti».

Un ringraziamento particolare è rivolto al personale dell’Azienda Sanitaria Provinciale – sanitario, amministrativo e tecnico – che ha garantito quotidianamente il funzionamento dei servizi, dimostrando professionalità, senso di responsabilità e dedizione al lavoro, anche in contesti operativi complessi.

Nel salutare il territorio crotonese, il Commissario straordinario esprime riconoscenza per la collaborazione ricevuta ed auspica che il cammino intrapreso possa proseguire con continuità e determinazione, nell’interesse della tutela del diritto alla salute.

“Lascio Crotone – conclude Calamai – con rispetto e gratitudine. Porto con me un’esperienza professionale e umana significativa e l’augurio che l’Azienda sanitaria provinciale possa continuare a crescere e a rafforzarsi al servizio della comunità”.