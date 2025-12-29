Capodanno a Crotone: modifiche temporanee alla viabilità cittadina

Al fine di consentire lo svolgimento dell’evento “Capodanno a Crotone” (31 dicembre 2025) sono stati adottati i seguenti provvedimenti relativi alla viabilità cittadina:
– l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 19:00 del 31 dicembre 2025 alle ore 07:00 del 1 gennaio 2026, in via Silvio Messinetti, in Piazza Leo Garofalo, in via Generale Tellini dalla II Trav. Reggio fino a Piazza Leo Garofalo, in via Nuova Poggioreale da Piazza Pitagora a via A. Daniele, in via L. Pantusa da via S. Paternostro a via Nuova Poggioreale, in via E. Scalfaro da via S. Paternostro a via F. Sculco, in via F. Sculco e in via L. Settino da via F. Sculco a via. S. Paternostro;
– l’istituzione temporanea del divieto di transito veicolare, dalle ore 19:00 del 31 dicembre 2025 alle ore 07:00 del 1 gennaio 2026, in via Silvio Messinetti, in Piazza Leo Garofalo, in via Generale Tellini dalla II Trav. Reggio fino a Piazza Leo Garofalo, in via Nuova Poggioreale da Piazza Pitagora a via A. Daniele, in via L. Pantusa da via S. Paternostro a via Nuova Poggioreale, in via E. Scalfaro da via S. Paternostro a via F. Sculco, in via F. Sculco e in via L. Settino da via F. Sculco a via. S. Paternostro;
– invertire il senso di marcia in via Monsignor P. Raimondi, istituendo il senso unico in direzione piazza Duomo e corso V. Emanuele dalle ore 19:00 del 31 dicembre 2025 alle ore 07:00 del 1 gennaio 2026