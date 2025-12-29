Anci in Vaticano, Voce: “Essere sindaci significa servire le persone”

Nell’ambito dell’iniziativa promossa dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), il sindaco Voce ha incontrato questa mattina in Vaticano Papa Leone XIV, vivendo un momento di particolare intensità umana e istituzionale.

L’udienza pontificia concessa ai sindaci italiani si è svolta in un clima di ascolto e dialogo autentico, offrendo ai primi cittadini presenti l’occasione di riflettere sul valore del servizio pubblico come impegno quotidiano a favore delle comunità, soprattutto delle persone più fragili e dei territori che affrontano maggiori difficoltà.

“Ho vissuto questo incontro come un’esperienza profondamente significativa. Le parole di Papa Leone XIV hanno richiamato con forza il senso di responsabilità che accompagna il ruolo di amministratore locale: essere vicini alle persone, non perdere mai il contatto con i bisogni reali delle comunità e operare ogni giorno per il bene comune. Torno da questa esperienza con una rinnovata consapevolezza del valore del nostro impegno e con uno stimolo ulteriore a proseguire il lavoro quotidiano con senso di responsabilità e attenzione verso tutti.”

Durante l’incontro il Pontefice ha rivolto un messaggio di incoraggiamento agli amministratori, sottolineando l’importanza dei Comuni come primo presidio di umanità, ascolto e solidarietà, in un tempo segnato da cambiamenti rapidi e nuove sfide sociali.

Il sindaco Voce ha portato il saluto e l’omaggio della comunità crotonese e, a nome dei cittadini, ha fatto omaggio al Pontefice dell’icona di Maria di Capo Colonna realizzata dal maestro orafo Gerardo Sacco, a testimonianza dell’affetto della città di Crotone.

L’iniziativa ANCI si conferma così come un’importante occasione di incontro e riflessione per rafforzare il ruolo delle autonomie locali e il loro contributo alla costruzione di comunità più coese, inclusive e solidali.