Cirò Marina (Kr), arrestato un 35enne per spaccio di droga: sequestrati hashish e marijuana

Nell’ambito delle attività di controllo e presidio del territorio, i finanzieri del Comando Provinciale di Crotone hanno messo a segno un nuovo intervento contro lo spaccio di sostanze stupefacenti a Cirò Marina. L’intensificazione dei servizi disposta in vista delle festività ha infatti portato all’arresto in flagranza di un trentacinquenne residente nel comune.

L’operazione è scaturita da un normale controllo su strada, durante il quale i militari hanno fermato un’autovettura con due persone a bordo. L’evidente stato di agitazione dei soggetti ha insospettito le Fiamme Gialle, circostanza confermata quando entrambi hanno consegnato spontaneamente circa 8 grammi di hashish, nel tentativo di ridimensionare la gravità della condotta.

Le immediate attività di polizia giudiziaria hanno permesso di accertare che poco prima si era consumata una cessione di sostanza stupefacente da parte del conducente. Da qui la decisione di procedere a una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo.

Nel corso dell’operazione sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori 120 grammi di hashish e marijuana, oltre a un bilancino elettronico di precisione con residui di sostanza, elemento riconducibile a un’attività di frazionamento e spaccio.

Alla luce della flagranza del reato previsto dall’art. 73 del D.P.R. 309/1990 e sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Crotone, guidata dal dott. Domenico Guarascio, l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato successivamente convalidato in sede di giudizio per direttissima, a seguito del patteggiamento della pena.

L’altro soggetto coinvolto è stato invece segnalato alla Prefettura di Crotone quale assuntore di sostanze stupefacenti, come previsto dall’art. 75 del D.P.R. 309/1990.

L’operazione conferma l’impegno costante della Guardia di Finanza nella tutela della legalità e nel contrasto ai traffici illeciti, a presidio della sicurezza e del territorio.