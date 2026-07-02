Inquinamento del fiume Noce, sequestrato un distributore di carburanti: cinque denunciati nel Cosentino

Un impianto di distribuzione di carburanti situato lungo la costa tirrenica cosentina è stato posto sotto sequestro dai Carabinieri Forestali di Scalea nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Paola, che ipotizza gravi violazioni in materia ambientale.

L’attività investigativa, delegata dall’autorità giudiziaria, avrebbe fatto emergere un quadro caratterizzato da presunti sversamenti di reflui civili e industriali non trattati lungo le sponde del fiume Noce, con conseguenze ritenute potenzialmente rilevanti per l’ecosistema fluviale.

Secondo quanto ricostruito dai militari, “le acque meteoriche di dilavamento, contaminate da residui di idrocarburi, oli minerali e metalli pesanti, sarebbero state scaricate in modo continuativo nel corso d’acqua attraverso una condotta interrata lunga circa 130 metri”.

Gli accertamenti avrebbero inoltre evidenziato che il sistema di trattamento delle acque versava in condizioni di totale inefficienza per la mancata manutenzione e che l’impianto risultava privo dell’Autorizzazione Unica Ambientale.

Nel corso delle verifiche sarebbero emerse anche ulteriori irregolarità, tra cui “l’assenza del registro di carico e scarico dei rifiuti, vasche di depurazione completamente sature, scarichi fognari non autorizzati e il mancato rispetto della normativa antincendio”.

Alla luce degli elementi raccolti, i Carabinieri Forestali hanno eseguito il sequestro preventivo dell’intera area interessata, che si estende per circa mille metri quadrati, comprendendo l’impianto di distribuzione, la condotta interrata e il sistema di scarico.

L’inchiesta ha portato inoltre alla denuncia di cinque persone, tra gestori, dipendenti e responsabili della struttura, nei cui confronti vengono ipotizzati, a vario titolo, reati legati alla gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi e all’inquinamento ambientale. Le responsabilità saranno accertate nel prosieguo del procedimento giudiziario.