Nuove richieste di adesione al Partito Socialista. Il segretario regionale Incarnato: “Si premia così un lavoro lungo e paziente”

“Si susseguono quotidianamente le richieste di adesione di tante belle energie al partito socialista italiano calabrese e cosentino”. Lo afferma il segretario regionale del PSI Calabria, Luigi Incarnato, che prosegue: ” Si tratta di richieste di tante compagne e compagni legati da storie lunghissime e bellissime alla tradizione del Socialista. Le valutiamo e le valuto con assoluto rispetto e con forte compiacimento poiché essere rappresentato il premio per un lavoro paziente, lungo, sofferto, generoso di tanti di noi che abbiamo testardamente mantenuto accesa la fiamma della nostra idea di società e della politica. Dicono, in sostanza, che quel lavoro ha impiegato tanto tempo ma ora incomincia a germogliare frutti. Stamane registro con piacere la richiesta di adesione del compagno Gianfranco Bonofiglio, socialista di lungo corso, fin dall’età giovanile che con passione e tenacia ha sempre dato un contributo all’affermazione dei valori che sono posti a base della storia socialista di ieri e del progetto che abbiamo e che vogliamo costruire per il domani, soprattutto in Calabria.

Con l’adesione di Gianfranco Bonofiglio e le altre di cui daremo notizia, ci prepariamo, sempre con umiltà, a testimoniare nel vasto campo del centro-sinistra una traiettoria riformista che è vitale per come abbiamo dimostrato in questi anni, in questi mesi e in questi giorni.

Siamo certi, sono certo,che anche con il contributo appassionato di Gianfranco Bonofiglio, i socialisti avanzano non solo in termini di adesioni numeriche, ma in qualità di apporto, di elaborazione, di sostanza”.