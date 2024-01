Incendio nel Cosentino: distrutto un negozio, danni anche ad abitazioni

Proseguono a ritmo serrato le indagini per accertare le cause dell’incendio che, nella notte, ha distrutto un noto locale a Scalea, sulla fascia tirrenica cosentina, e ha danneggiato anche parte della palazzina dove si trovava il locale. Nella notte le fiamme hanno danneggiato il locale che sta al piano terra e poi anche in parte gli appartamenti del primo e secondo piano. Sul posto sono giunti immediatamente vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Scalea che, per precauzione, hanno fatto evacuare alcune famiglie. Indagini sono in corso per accertare l’origine dell’incendio. Il sindaco di Scalea, Giacomo Perrotta, si e’ detto preoccupato per l’accaduto e ha ribadito, sulla pagina Facebook, che una volta accertata la natura del rogo, discutera’ della vicenda nelle sedi opportune.