Elettrodotto di Montalto (CS): la risposta della Regione all’interrogazione di Laghi

«Ho ricevuto nei giorni scorsi da parte della Regione Calabria, per il tramite del dirigente del dipartimento Sviluppo economico Fortunato Varone, risposta formale all’interrogazione da me depositata circa la tratta dell’elettrodotto Laino-Feroleto-Rizziconi ricadente nel Comune di Montalto Uffugo e relativa al mancato interramento dei cavi elettrici e alla necessità di fornire risposte urgenti alle popolazioni interessate circa le loro legittime preoccupazioni connesse alle ricadute ambientali e, soprattutto, ai rischi per la salute». Lo annuncia, in una nota, il capogruppo di “De Magistris Presidente” in Consiglio regionale, Ferdinando Laghi.

«Nel sottolineare come, allo stato, non risulti avviato alcun procedimento amministrativo per varianti riguardanti la tratta in questione, la Regione – rende noto Laghi – chiama in causa il ruolo del Comune di Montalto Uffugo, in particolare quello del Sindaco il quale dovrebbe attivarsi sia nel richiedere il ricalcolo delle fasce di rispetto al proprietario della rete (nel caso di specie la società Terna spa), sia per verificare sul campo l’eventuale superamento dei valori limite per i campi elettrici e magnetici. Attività per svolgere la quale il dipartimento regionale invita ad avvalersi del supporto tecnico dell’Arpacal. In merito alle ragioni ostative alla realizzazione, ad oggi, dell’intervento di interramento dei cavi elettrici da me più volte caldeggiato e richiamate nel testo dell’interrogazione, si fa presente che l’ampio lasso di tempo trascorso richiederebbe comunque una nuova analisi del contesto ed una nuova progettazione, anche alla luce delle mutate esigenze di erogazione del servizio di trasmissione. Infine, in risposta alla mia espressa richiesta di conoscere iniziative che si intendano assumere al fine di fugare l’allarme sociale dei residenti delle frazioni Lucchetta e Pianette, si apprende che la Regione ha indetto una manifestazione di interesse rivolta ai Comuni, al fine di una ricognizione delle esigenze di questi ultimi per l’interramento di tratte di linee elettriche in alta ed altissima tensione, per la successiva adozione delle necessarie determinazioni, a cui il Comune di Montalto Uffugo potrà partecipare quantificando e caratterizzando l’intervento di che trattasi da proporre al gestore della Rete».

«Auspico pertanto – afferma il capogruppo Laghi – che i diversi attori istituzionali adottino, celermente e ciascuno per quanto di propria competenza, le iniziative mirate a tutelare la salute dei cittadini di Montalto che, ormai da troppi anni, chiedono risposte che non possono attendere oltremodo e che sono rese urgentissime anche dalla ormai imminente scadenza dei termine per richiedere gli interventi del caso».