Catanzaro: interruzione acqua a Santa Maria, Fortuna, Aranceto e chiusura della scuola d’infanzia Plesso Aranceto

Per consentire la realizzazione di un bypass della condotta idrica nell’ambito dei lavori di realizzazione della Metropolitana di Catanzaro, domani 13 gennaio, dalle ore 8 alle ore 17 circa, sarà interrotta l’erogazione di acqua potabile nel quartiere Aranceto. Conseguenzialmente, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha disposto la chiusura, per la giornata di venerdì 13 gennaio 2023, della scuola dell’Infanzia Plesso Aranceto via Teano, facente parte dell’I.C. “Casalinuovo – Catanzaro Sud”.

Allo stesso tempo, per riequilibrare il serbatoio a seguito dei picchi di consumo registrati, stasera dalle ore 22 alle ore 6 di domani 13 gennaio sarà interrotta l’erogazione di acqua potabile nel quartiere Santa Maria, viale Magna Graecia (Rione Fortuna) e zone limitrofe.