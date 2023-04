Codice appalti, Fillea Cgil Calabria: “Ennesima scelta scellerata del Governo. Si apre la porta a dumping contrattuale”

“Non si può assolutamente abbassare la guardia su un tema così nevralgico per il settore edile. Le imprese di subappalto devono applicare lo stesso contratto collettivo nazionale che sono tenute ad applicare negli appalti pubblici le imprese vincitrici.

Non può essere altrimenti se non si vuole aprire la porta al dumping contrattuale, alla frammentazione dei cicli produttivi, nonché al lavoro irregolare, alle infiltrazioni criminali e di conseguenza anche a una minore sicurezza nei cantieri”. E’ quanto afferma il segretario generale della Fillea Cgil Calabria Simone Celebre in materia di codice degli appalti.

“A preoccupare la Fillea – riporta una nota – è anche quanto è stato sottoscritto lo scorso 29 marzo tra l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e i Consulenti del Lavoro. ‘Continuano le scelte scellerate, completamente scollate dalle dinamiche reali del mondo del lavoro – sostiene Celebre – e continua a non esserci un confronto con le parti sindacali.

Quanto stabilito nei giorni scorsi apre di fatto ad una privatizzazione delle attività di controllo andando a minare l’autonomia degli ispettori la cui funzione nell’ambito della salvaguardia della tutela e della salute dei lavoratori verrà depauperata”. “Tutto ciò mentre da anni chiediamo che ci siano più Ispettori del Lavoro la cui funzione è nevralgica, specie nel settore edile.

Quanto si prospetta per il futuro, in base alle norme contenute nell’accordo, sono ispezioni concertate con i consulenti, quindi preavvertendo l’impresa e minando l’attendibilità dei riscontri ravvisati. Ancora peggiore il fatto che le imprese che abbiano ottenuto una certificazione di conformità da parte dei consulenti del lavoro privati, pagando, possano non ricevere ispezioni.

Si tratta di norme non degne di un Paese attento alla sicurezza dei propri lavoratori e che sembra non conoscere quanto spesso è stato ravvisato nei cantieri conquistando i titoli delle prime pagine dei giornali”. “Non abbiamo alcuna intenzione di mollare la presa e, così come per il super bonus 110%, porteremo le nostre ragioni in tutti i luoghi di lavoro mettendo in campo un fitto piano di assemblee che ci porterà alla mobilitazione unitaria indetta da Cgil, Cisl e Uil il prossimo 20 maggio a Napoli.

Il governo non può prendere decisioni così inique senza coinvolgerci”.