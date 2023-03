Cammini di Calabria, approvata la legge Tavernise (M5S): “Un passo in avanti nella valorizzazione turistica e nel rispetto dell’ambiente”

Con il riconoscimento e la valorizzazione dei cammini della Calabria saremo in grado di promuovere un nuovo modo di fare turismo a costo zero e nel pieno rispetto dell’ambiente. Rispondendo così alle esigenze dei frequentatori di questi percorsi, sempre più numerosi, che già nutrono un interesse particolare per la nostra terra”.

In questo modo, il consigliere regionale e capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Davide Tavernise, esprime soddisfazione per l’approvazione della proposta di legge “Disposizioni per la realizzazione, il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei Cammini di Calabria”.

“Sono stato il primo a presentare una proposta di legge per la valorizzazione dei Cammini di Calabria. Il fatto che ne siano pervenute altre non può che essere un fatto positivo ed era giusto portare avanti un lavoro unico e sinergico per centrare l’obiettivo”, spiega Tavernise.

“L’inquadramento normativo è di fondamentale importanza per incentivare questa nuova dimensione turistica, favorendo la destagionalizzazione. Ed è bene tenere presente che riconoscere questi cammini ha come effetto riflesso la migliore manutenzione dei luoghi coinvolti, con conseguenti ricadute positive sull’ambiente”, continua il consigliere regionale.

“Ringrazio i collegi della VI Commissione e il Consiglio regionale per questo lavoro fatto a più mani che riconosce l’importanza del turismo eco-sostenibile, teso a favorire la riscoperta delle bellezze naturalistiche, storiche e culturali della Calabria”, conclude Tavernise.