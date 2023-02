Rifiuti, Granata (Consorzio Valle Crati): “Impianti devono essere di natura pubblica”

“Gli scarti dei rifiuti che non si sa più dove conferire a causa di un sistema impiantistico pubblico assai carente e lacunoso hanno già da tempo determinato l’implosione del sistema. In provincia di Cosenza attraverso il Consorzio Valle Crati, abbiamo ottenuto attraverso una gestione corretta ed efficiente nel sistema dei conferimenti una riduzione notevole, 90 euro a tonnellata, dei costi conferendo in una discarica pubblica di nostra proprietà i relativi scarti. Sono assolutamente convinto che qualsiasi impianto per la gestione del conferimento dei rifiuti debba essere di natura pubblica. Nelle altre province Crotone, Catanzaro, Reggio Calabria e Vibo Valentia, solo i conferimenti sono schizzati a 300 euro a tonnellate a favore del noto cartello dei privati che gestisce indisturbato il sistema di conferimento da oltre 20 anni. Il cartello oggi invia i rifiuti attraverso il transfrontaliero in Danimarca. Grazie al Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, abbiamo rotto questo sistema perverso in provincia di Cosenza, però dobbiamo fare di più esportando il nostro modello nell’intera Regione, per evitare che i comuni e i cittadini debbano subire delle vere e proprie speculazioni, pagando maggiori somme a favore del cartello dei privati”.

Lo dichiara, in una nota, il presidente del Consorzio Valle Crati, Maximiliano Granata .