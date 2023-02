Anziano ucciso a Cosenza, la donna rea confessa davanti al gip: “Mi sono difesa”

E’ durato oltre un’ora l’interrogatorio di Tiziana Mirabelli, la 46enne di Cosenza rea confessa di aver ucciso Rocco Gioffre’ di 75 anni. La donna, assistita dal suo legale, l’avvocato Cristian Cristiano, ha raccontato al giudice per le indagini preliminari Alfredo Cosenza quello che è accaduto lo scorso 14 febbraio.

Domenica scorsa, 20 febbraio, la donna si è recata nella caserma dei carabinieri di Cosenza e ha confessato l’omicidio del suo vicino di casa. I militari, coordinati dal comandante della Compagnia di Cosenza, il maggiore Antonio Quarta, dopo poco hanno infatti trovato il cadavere dell’anziano nell’appartamento della donna. La 46enne oggi al gip ha ribadito quanto già detto ai carabinieri domenica, ovvero di averlo accoltellata per difendersi dall’uomo che voleva costringere ad avere un rapporto sessuale. In più, oggi la donna ha mostrato anche delle ferite riportate alla mano che si sarebbe fatta quel giorno probabilmente per difendersi. Mirabelli ha detto di averlo nascosto il cadavere dell’uomo nella sua casa per cinque giorni.

Questa mattina la donna ha risposto alle domande del gip anche sull’ipotesi di una relazione sentimentale tra i due, come invece sostenuto dai familiari della vittima. La 46enne, conosciuta in città come attivista in iniziative sociali a difesa dei diritti dei lavoratori, ha invece riferito al giudice di messaggi whatsapp nei quali l’uomo la minacciava. La donna ha poi parlato di alcune microspie che l’anziano aveva installato per spiarla. Lei le avrebbe trovate e nascoste in una scatola. Il pubblico ministero, Maria Luigia D’Andrea, aveva emesso un provvedimento di fermo.

Il gip entro domani si dovrà pronunciare su un’eventuale convalida o su una misura meno afflittiva. Il racconto della donna, che contrasta con quanto riferito dai familiari dell’anziano, sarà riscontrato anche con ulteriori elementi investigativi al vaglio degli inquirenti.

Le indagini sono coordinate dal procuratore capo di Cosenza Mario Spagnuolo. Domani dovrebbe essere eseguita l’autopsia sul corpo dell’anziano.