Confapi Calabria, Commissario straordinario del Governo per la Zes Calabria in video call

A seguito del Protocollo d’Intesa siglato poche settimane fa, il Commissario straordinario del Governo per la Zes Calabria, Giosy Romano, è stato ospite di Confapi Calabria oggi 21/02/2023 in video call.

Le ZES, zone economiche speciali costituiscono un valido strumento, già adottato a livello internazionale, capaci di promuovere lo sviluppo produttivo e occupazionale di aree svantaggiate e nelle quali le aziende già operative – e quelle che si insedieranno – possono beneficiare di speciali condizioni per gli investimenti e per lo sviluppo.

Il Commissario Romano ha dato evidenza dell’accordo rispondendo in modo puntuale alle domande degli imprenditori collegati. Una sinergia fattiva quella con la Confapi Calabria propedeutica a nuovi investimenti per la nostra regione con ricadute positive in termini di sviluppo occupazionale alla luce dei molteplici vantaggi offerte dalle Zone Economiche Speciali. Una collaborazione importante, come ha sottolineato il Presidente della Confapi Calabria Francesco Napoli, che valorizzerà le potenzialità produttive del nostro territorio.