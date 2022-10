Antoniozzi (FdI): “Contegno e rispetto per presidenti di Senato e Camera”

“I presidenti eletti di Senato e Camera sono la seconda e terza istituzione repubblicana e, come tali, meritano rispetto e contegno, a partire dalle forze politiche”.

Lo afferma l’on Alfredo Antoniozzi, deputato di Fratelli d’Italia.

“Siamo una democrazia liberale in cui tutti sono criticabili ma con rispetto – dice Antoniozzi – senza perdere mai il senso della misura e soprattutto, capendo che essi rappresentano le istituzioni che sono patrimonio di tutti.

Come ha giustamente detto Giorgia Meloni – prosegue Antoniozzi – alcune esternazioni di leader politici, che peraltro si autodefiniscono moderati, non vanno in questa direzione.

Si può eleggere un Presidente o votare legittimamente, com’è successo nel caso della Presidenza della Repubblica per Fdi, per un altro ma la sintesi democratica impone a chiunque, e ancor di più ai parlamentari, di mantenere contegno e di considerare gli eletti come uomini delle istituzioni, verso i quali è doveroso un comportamento adeguato”.