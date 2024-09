Il sindaco di Taurianova Biasi e il direttore di ‘Taurianova Capitale del Libro’ Fedele: “Grazie al presidente Occhiuto per sostegno a nostro progetto culturale”

«A nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la comunità di Taurianova, desideriamo esprimere il più sentito ringraziamento al Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, all’Assessore alla Cultura Caterina Capponi, alla Giunta Regionale e all’ex Vice Presidente Giusi Princi per il prezioso sostegno che hanno voluto accordare al nostro straordinario progetto culturale. L’approvazione del finanziamento da parte della Regione Calabria rappresenta un passo fondamentale per il prosieguo delle iniziative previste nell’ambito di Taurianova Capitale Italiana del Libro 2024».

«Il nostro programma, che ha saputo conquistare la fiducia della giuria del Ministero della Cultura grazie a un’offerta culturale innovativa e inclusiva – continuano Biasi e Fedele –, mira a generare un cambiamento significativo e duraturo nella nostra comunità, promuovendo la lettura come strumento di crescita sociale e culturale. L’impegno della Regione Calabria nel riconoscere il valore strategico del progetto ci incoraggia a proseguire con determinazione, certi di poter offrire un modello che guarda in primis ai giovani e alle categorie più vulnerabili, anche attraverso l’uso delle nuove tecnologie».

«Questo riconoscimento non è solo motivo di orgoglio per la nostra città, ma anche per l’intera Calabria, che grazie a Taurianova Capitale Italiana del Libro si sta posizionando al centro dell’attenzione nazionale come virtuoso laboratorio culturale».

«Un sentito grazie – concludono gli amministratori – a tutti coloro che stanno collaborando alla realizzazione di questo progetto. Insieme continueremo a lavorare con passione e dedizione per rendere Taurianova simbolo di cultura, progresso e inclusione».