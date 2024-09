Palio Canoro della Locride e Festival dell’Infanzia: il programma completo del prossimo weekend

Il programma del Campus in occasione della prima edizione del Palio Canoro della Locride e Festival dell’Infanzia, eventi che si terranno sabato 28 e domenica 29 settembre nella sede del Parco di Ercole in contrada Romano a Siderno, è stato completato in ogni dettaglio, e sicuramente non tradirà le attese.

Sono molte, infatti, le adesioni alla manifestazione organizzata in loco da Federico Biancospino, nel quadro di una rodata kermesse nazionale riservata a bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni di età, organizzata da Massimo Graziano e Gianfranco Grottoli.

Una manifestazione che, al di là delle audizioni in programma sabato dalle 16:30 e durante le quali saranno selezionati i cantanti che accederanno allo spettacolo finale, sarà incentrata sulle attività del Campus dedicato a bambini e giovani che intendono coltivare la loro passione per il canto e lo spettacolo, con tanto divertimento e in un’atmosfera magica, nello scenario dominato dalle sculture e tavole marmoree che riproducono le dodici Fatiche di Ercole.

Si comincia sabato alle ore 15, con l’accesso aperto a tutti con un contributo minimo (cinque euro per gli adulti e tre per bambini e ragazzi) e la contestuale consegna del braccialetto d’ingresso, valevole per i due giorni, da esibire al polso per fruire delle convenzioni con le attività presenti all’interno dell’area e da conservare anche dopo l’evento per sfruttare i vantaggi nei tanti partner commerciali dell’iniziativa. Dopo l’accoglienza, nell’area riservata ai giovani e giovanissimi partecipanti al Campus, il manager musicale, conduttore e direttore artistico Massimo Graziano incontrerà i concorrenti svelando loro i segreti del palcoscenico, mentre l’esperta di enogastronomia Maria Tripodi parlerà dei prodotti naturali che migliorano le prestazioni canore.

Alle 16:30 prenderanno il via le audizioni a porte chiuse. Nel frattempo tutti potranno godere delle bellezze del Parco. In serata, al termine delle audizioni, si svolgerà un percorso guidato alla scoperta delle Dodici Fatiche di Ercole.

Tra le aree esterne ci sarà quella dello Spettacolo, con palcoscenico a disposizione dei bambini che non supereranno le selezioni e che potranno esibirsi liberamente nella serata di sabato 28. Sullo stesso palco, il giorno dopo avrà luogo lo spettacolo finale. Si potrà assistere alle esibizioni libere e allo spettacolo finale seduti in platea o cenando nell’area ristoro, attiva a pranzo, cena o per un semplice spuntino nei locali in convenzione. I più piccini potranno scatenarsi nell’area del parco giochi con gonfiabili, zucchero filato gratuito e animazione, mentre tutti avranno modo di visitare gli stand dei numerosi partner in convenzione che esporranno le loro ultime novità.

L’area interna, riservata a bambini e giovani, accoglierà alcune attività del Campus nell’aula dedicata agli incontri con gli artisti e gli autori del Palio. Nella stessa è stato allestito il tappeto Led per giochi animati e interattivi.

La giornata di domenica si aprirà alle 10 con l’incontro con l’autore Gianfranco Grottoli che parlerà dei suoi trent’anni di esperienza musicale per lo Zecchino d’Oro, mentre alle 11:30 Giuseppe Capitolino racconterà la propria esperienza sul palcoscenico. Dopo la ricreazione e la pausa pranzo, sempre nell’area interna riservata ai concorrenti, Massimo Graziano intratterrà i presenti sulla sua esperienza da palcoscenico, fornendo utili consigli per l’adozione di postura, atteggiamento, gestualità e impostazione della voce.

Alle 16 inizieranno le prove generali, mentre alle 18:30 prenderà il via lo spettacolo finale che rappresenterà il culmine di un fine settimana dedicata a grandi, piccini e famiglie, da vivere all’insegna della musica e dello spettacolo. Tra gli ospiti d’onore il piccolo coro “Un pizzico di sale” di Cittanova, e i giovanissimi finalisti delle precedenti edizioni dello “Zecchino d’Oro”: Michele Bruzzese di Melicucco e Carlo Antonio Fortino di Cosenza.

Il ricavato del biglietto d’ingresso verrà devoluto a sostegno del progetto “Nuova Oncologia Locri Epizefiri” per la realizzazione del laboratorio di medicina di precisione. Sarà altresì presente una teca per le donazioni libere.