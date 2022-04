Luca Palamara a Lamezia Terme per presentare il suo nuovo libro “Lobby & Logge”

A gennaio del 2021, arriva in libreria “Il Sistema”, libro-confessione in cui Luca Palamara rivela ad Alessandro Sallusti – giornalista e direttore del quotidiano Libero – la verità indicibile sulle correnti e la spartizione del potere all’interno della magistratura. Il libro in pochi mesi diventa il caso editoriale – oltre 300mila copie vendute.

“Il Sistema” avvia una reazione a catena di dimissioni, ricorsi, sentenze che non fa che confermare il racconto di Palamara. Gennaio 2022, arriva il sequel de “Il Sistema”, “Lobby & Logge. Le cupole occulte che controllano il Sistema e divorano l’Italia”. L’ex magistrato e il giornalista affrontano i misteri del “dark web” del Sistema, la ragnatela oscura di logge e lobby che da sempre avviluppa imprenditori, faccendieri, politici, alti funzionari statali, uomini delle forze dell’ordine e dei servizi segreti, giornalisti e, naturalmente, magistrati. Logge e lobby che decidono se avviare o affossare indagini e processi e che, come scrive Sallusti, “usano la magistratura e l’informazione per regolare conti, consumare vendette, puntare su obiettivi altrimenti irraggiungibili, fare affari e stabilire nomine propedeutiche ad altre e ancora maggiori utilità. Per cambiare, di fatto, il corso naturale e democratico delle cose”. Esiste davvero la “loggia Ungheria”, di cui farebbero o avrebbero fatto parte membri del Consiglio superiore della magistratura, imprenditori, generali della Finanza e dei Carabinieri, politici di primissimo piano? Perché, quando un faccendiere plurindagato e ben introdotto in troppe procure ne svela l’esistenza durante una deposizione, quel verbale finisce in un cassetto per due anni? Ancora una volta, le rivelazioni sconvolgenti di Palamara e Sallusti smascherano un mondo parallelo dilaniato al suo interno da inconfessabili interessi, che agisce dietro le quinte, su binari di legalità formale, e si infiltra pericolosamente nelle crepe del sistema giudiziario.

Di tutto questo e molto altro si parlerà mercoledì 28 aprile – ore 10:30 presso il Chiostro caffe’ letterario di Lamezia Terme – con l’ex magistrato e co-autore del libro, Luca Palamara, la professoressa Piera Dastoli ed il senatore Nicola Morra, Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia.