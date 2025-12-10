Progetto “Veglione calabrese del Nord” edizione 2026: proposta per la Regione Calabria e gli Enti Locali

*di Enzo Cuzzola –

Premessa

Le recenti immagini provenienti da Casa Calabria alla Fiera di Milano hanno mostrato una grande partecipazione di giovani calabresi residenti nel Nord Italia, uniti dalla musica tradizionale, dall’organetto, dalla tarantella e da un forte senso di appartenenza.

Tale entusiasmo mette in evidenza il desiderio profondo di mantenere un legame con la propria terra d’origine.

Parallelamente, il perdurante problema del caro biglietti impedisce a molti giovani lavoratori e studenti di rientrare in Calabria durante le festività natalizie. Tale situazione genera solitudine, disaffezione e distanza emotiva dalle comunità di origine.

Alla luce di ciò, si propone una iniziativa istituzionale che, pur essendo ormai tardiva per l’anno corrente, può essere pianificata con adeguato anticipo per il 2026, inserendosi nel più ampio quadro di valorizzazione dell’identità calabrese, già avviato dalla Regione con operazioni significative come la produzione della serie Sandokan sul territorio regionale.

Oggetto della Proposta

Avviare, con coordinamento regionale, il progetto:

“Veglione Calabrese del Nord – Calabria ovunque”,

un ciclo di eventi istituzionali destinati ai giovani calabresi residenti nelle principali città italiane del Nord che, a causa dei costi di viaggio, non potranno rientrare in Calabria durante le festività.

Finalità

Rafforzare il senso di comunità e appartenenza tra i giovani calabresi emigrati per studio o lavoro.

Salvaguardare e promuovere la cultura calabrese (musica, danza, enogastronomia, tradizioni) in contesti nazionali ad alta visibilità.

Realizzare un’azione di promozione turistico–culturale della Regione Calabria fuori dai confini regionali.

Contrastare la solitudine e l’isolamento che molti giovani vivono durante le festività a causa del caro biglietti.

Consolidare l’immagine moderna e inclusiva della Regione Calabria, già valorizzata da iniziative culturali come l’insediamento delle produzioni audiovisive (es. Sandokan).

Ambito territoriale

Il progetto prevede l’organizzazione del Veglione nelle seguenti aree urbane:

Milano

Torino

Bologna

Venezia/Padova

(eventualmente) Roma per i calabresi del Centro Italia

Struttura organizzativa

La Regione Calabria coordina e promuove l’iniziativa, in collaborazione con:

Comuni della Calabria

Associazioni dei Calabresi nel mondo (e nel territorio nazionale)

Case della Cultura e reti di rappresentanza

Università e comunità studentesche calabresi fuori sede

Istituti di promozione turistica e culturale

Sostenibilità economica

L’iniziativa può essere finanziata attraverso:

una quota simbolica derivante dalla razionalizzazione dei costi natalizi (alberi, luminarie) che i Comuni sostengono individualmente;

contributi regionali finalizzati alla promozione culturale;

eventuali partnership con associazioni culturali e realtà imprenditoriali legate al turismo e all’enogastronomia.

La natura aggregata del progetto ne consente la realizzazione con costi contenuti e ad alto ritorno comunicativo per la Regione.

Valore strategico

L’iniziativa si inserisce nella strategia di valorizzazione della Calabria come:

terra della cultura e dell’accoglienza,

territorio dinamico e in evoluzione,

luogo che non abbandona i propri figli, nemmeno quando sono lontani.

L’azione rafforza inoltre la presenza della Regione nel dibattito nazionale riguardante mobilità, giovani e diritto alla connessione con le proprie radici.

Conclusioni

Il “Veglione Calabrese del Nord” rappresenta una proposta innovativa, identitaria e concretamente realizzabile.

Sarebbe un gesto di vicinanza e attenzione verso i giovani calabresi fuori sede, oltre che un efficace strumento di promozione turistico–culturale della Regione.

La Calabria può e deve essere presente accanto ai suoi giovani, anche quando la distanza geografica non consente loro di tornare.

*Enzo Cuzzola, docente di Economia delle Amministrazioni Pubbliche, Mediterranea, Reggio Calabria