Giallo a Stignano: uomo trovato morto in casa. Tracce di sangue nell’abitazione

È ancora avvolta nel mistero la morte di un uomo di circa cinquant’anni, rinvenuto privo di vita nella sua abitazione di Stignano, piccolo centro della Locride. La vittima, operaio, viveva insieme alla moglie, anche lei cinquantenne, e alle due figlie gemelle, entrambe minorenni.

A destare particolare attenzione degli investigatori sono le tracce ematiche individuate all’interno dell’abitazione, presenti sia nelle immediate vicinanze del corpo sia in altri ambienti della casa. Un elemento che rende necessario ricostruire con precisione quanto accaduto prima del decesso.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei sanitari del 118 dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. Quando l’équipe medica è arrivata nell’abitazione, però, per l’uomo non c’era più nulla da fare. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Roccella Jonica, che hanno messo in sicurezza la zona e avviato gli accertamenti necessari. L’abitazione è stata sottoposta ai primi rilievi, mentre si attendeva l’arrivo del medico legale incaricato dalla Procura della Repubblica di Locri.

Saranno proprio l’esame medico-legale e gli elementi raccolti dai militari dell’Arma a fornire indicazioni decisive per stabilire come sia avvenuta la morte. Al momento, infatti, non è possibile stabilire se si sia trattato di un evento accidentale, di un gesto volontario o se vi siano responsabilità di terzi.

Gli investigatori stanno quindi esaminando ogni possibile scenario, senza escludere alcuna ipotesi. Nelle prossime ore gli accertamenti potranno contribuire a fare luce su una vicenda che ha profondamente scosso la comunità di Stignano.