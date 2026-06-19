Reggina, intesa raggiunta: Ballarino e Lotito si danno appuntamento per il closing

di Paolo Ficara – L’annuncio non c’è, l’accordo sì. L’intesa tra Nino Ballarino e la famiglia Lotito per la cessione della Reggina, è ormai raggiunta. Il closing è previsto per martedì a Roma, e fino a quella data è plausibile che le bocche rimangano cucite.

Ma non sono previsti scossoni dell’ultim’ora. La curiosità si va spostando sulla composizione dell’organigramma, con Enrico Lotito indicato da più parti come possibile presidente: sarebbe il più giovane nella storia della Reggina. Per la carica di direttore sportivo è corsa a due tra Antonello Laneri del Siracusa, ed Antonio Mazzei fresco di promozione in C con il Savoia.