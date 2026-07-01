Campionato nazionale di calcio dei medici, in campo anche Cosenza e Melito Porto Salvo

Ci saranno anche due rappresentative calabresi tra le protagoniste della 24ª edizione del Campionato nazionale di calcio dei medici, in programma dal 6 al 9 luglio a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno.

La manifestazione, organizzata dall’Asd Nazionale Medici Calcio presieduta dal dottor Giovanni Borrelli, vedrà sfidarsi dieci squadre provenienti da diverse regioni italiane. Il titolo tricolore, conquistato lo scorso anno da Taranto, sarà conteso da otto formazioni inserite nella Poule Scudetto, tra cui le calabresi Cosenza e Melito Porto Salvo.

Come spiegano gli organizzatori, «il campionato è organizzato in collaborazione con l’Aics, le amministrazioni comunali di Capaccio Paestum e Agropoli, il Gruppo sportivo Herajon e la Figc», che contribuiranno allo svolgimento della manifestazione mettendo a disposizione impianti sportivi e supporto organizzativo.

Le gare della fase a gironi si disputeranno tra gli impianti di Agropoli e Capaccio Scalo. Le semifinali sono in programma il 8 luglio, mentre la finale che assegnerà lo scudetto si giocherà il giorno successivo.

Accanto al torneo sportivo è previsto anche un convegno scientifico dedicato agli operatori sanitari, articolato in più sessioni tra il 6 e l’8 luglio. Al centro degli incontri il tema dell’utilizzo degli integratori alimentari nella pratica clinica, con approfondimenti in ambito otorinolaringoiatrico, internistico e osteoarticolare.

«Anche quest’anno abbiamo cercato di organizzare al meglio la manifestazione tenendo conto degli aspetti sportivi ma anche sociali che caratterizzano da anni la nostra associazione», ha dichiarato il presidente Giovanni Borrelli, sottolineando il lavoro svolto negli ultimi mesi per preparare l’evento.

Borrelli ha inoltre evidenziato che «l’auspicio è che questo raduno sia caratterizzato da sano agonismo e amicizia», ricordando come la solidarietà continui a rappresentare uno dei valori fondanti dell’associazione. Tra gli appuntamenti già in calendario c’è anche la partita benefica “Cuori in campo, insieme per Mario”, prevista a fine ottobre allo stadio Granillo di Reggio Calabria contro la Nazionale Attori.