Cosenza: nuovi bandi collaborazioni e sponsorizzazioni

Il Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza, Istituto Superiore di Studi Musicali, è sede primaria di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale, e svolge correlate attività di produzione. Attivo, pertanto, anche sul fronte della ricerca artistica musicale, il Conservatorio cosentino si è ormai attestato su un indiscusso livello nazionale per il valore artistico e scientifico del suo prestigioso lavoro. Solo per fare qualche esempio, si evidenzia qui la pubblicazione di «auditoriuM», rivista scientifica riconosciuta dall’ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca), che si occupa di approfondimenti musicologici di tipo analitico, storico, etnomusicologico, con aperture importanti verso le nuove tecnologie e l’AI applicate alla musica e con un focus particolare sul patrimonio musicale calabrese. Da trent’anni, poi, nello specifico ambito della Musica Elettronica, il Conservatorio cosentino vanta un’attività di produzione scientifica e concertistica che scaturisce dall’interno del corso e sperimenta le possibilità elettroacustiche compositive e analitiche ai livelli più avanguardistici. Inoltre, sono regolarmente attivi i corsi del XL e del XLI ciclo di Dottorato di Ricerca AFAM in “Pratiche, scienze e tecnologie del patrimonio musicale materiale e immateriale”, percorso di terzo livello di studi universitari che ha per obiettivo la formazione alla ricerca secondo il sistema universitario. L’attività di ricerca, quindi, si affianca regolarmente a quella didattica e a quella concertistica, confermando l’istituzione cosentina un’eccellenza sul territorio nazionale.

Con l’obiettivo, allora, di favorire la collaborazione con Associazioni ed Enti pubblici e privati anche mediante sponsorizzazioni, il Conservatorio ha pubblicato due nuovi bandi per acquisire manifestazioni d’interesse a sottoscrivere protocolli d’intesa con quanti operino nel campo della produzione musicale e presentino proposte di sponsorizzazioni.

Si segnalano, pertanto, i seguenti link:

https://www.conservatoriocosenza.it/news/in-primo-piano/manifestazione-di-interesse-a-sottoscrivere-protocolli-dintesa-tra-associazioni-enti-pubblici-o-privati-ed-il-conservatorio-di-musica-s-giacomantonio-di-cosenza-finalizza/ (scadenza il 12 settembre 2026)

https://www.conservatoriocosenza.it/news/in-primo-piano/manifestazione-di-interesse-volta-alla-individuazione-di-sponsor-quali-partner-qualificati-per-la-realizzazione-di-attivita-di-produzione-artistica-del-conservatorio-di-musica-s-giacomantoni/ (scadenza il 31 ottobre 2027)