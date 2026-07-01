Riaperta alla circolazione ferroviaria la linea Sibari-Crotone

È stata riattivata oggi la circolazione ferroviaria sulla Sibari-Crotone, a seguito di un programma di interventi di upgrade tecnologico e potenziamento infrastrutturale a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). Attraverso l’insieme di interventi su opere civili, tecnologiche, armamento ferroviario e stazioni, che stanno interessando i 170 km di linea fra Sibari e Catanzaro Lido, sono stati raggiunti i numerosi obiettivi finanziati con fondi Pnrr. E’ quanto si legge in una nota di Rfi in cui si afferma anche che il valore complessivo di questi investimenti ammonta a oltre 360 milioni di euro, finanziati anche con fondi Pnrr. Sono stati eseguiti sulla linea gli interventi di upgrade tecnologico connessi all’implementazione del sistema Ertms (European Rail Transport Management System) fra Sibari e Catanzaro Lido. Il rinnovo delle tecnologie con l’attrezzaggio del sistema Ertms, è scritto nella nota, “garantirà una maggiore affidabilità dell’infrastruttura, determinando un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio. Oltre a prestazioni più elevate, l’Ertms permette anche un risparmio sui costi di gestione e manutenzione rispetto ai tradizionali sistemi di segnalamento”. “Passi avanti significativi – prosegue Rfi – sono stati compiuti nei lavori per l’elettrificazione della dorsale ionica, che consistono nella realizzazione di circa 112 km di elettrificazione della tratta Sibari-Crotone, oltre che dei 58 km fra Crotone e Catanzaro Lido. In particolare, sulla tratta Sibari – Crotone proseguono le attività di posa e dell’allestimento definitivo della palificata destinata alla trazione elettrica”. La sospensione della circolazione tra Sibari e Crotone ha anche permesso un ampio programma di interventi di consolidamento, manutenzione e potenziamento infrastrutturale a diversi ponti, sottovia e travate metalliche sulla tratta Sibari-Cirò, oltre al rinnovo dei deviatoi nelle stazioni di Gabella, Torre Melissa e Strongoli. Conclusi anche, nella stazione di Crotone, i lavori di riqualificazione degli spazi interni ed esterni e di miglioramento dell’accessibilità. Nella stazione di Sibari, infine, sono stati completati i lavori sul primo marciapiede. Sempre nella stazione di Sibari è stato già attivato il nuovo Piano Regolatore Generale. Grazie a questo intervento, la stazione è adesso adeguata al modulo 750 metri, che la inserisce nel più ampio progetto di potenziamento della linea Taranto – Gioia Tauro, al fine di incrementare il traffico merci sull’intera rete, favorendo lo shift modale dalla gomma al ferro.