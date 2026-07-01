“Più Forti Insieme”, la campagna UE arriva in Sibaritide: focus sui fondi europei e lo sviluppo del territorio

EUROPE DIRECT Sibaritide ha aderito alla campagna nazionale “Più Forti Insieme”, promossa dalla Commissione europea per raccontare il valore del Bilancio dell’Unione europea attraverso esempi concreti di sviluppo nei territori.

L’iniziativa mette al centro le storie di cittadini, imprese, enti locali e comunità che hanno beneficiato dei fondi europei, dimostrando come l’Europa contribuisca ogni giorno alla crescita economica, alla coesione sociale, all’innovazione e alla qualità della vita.

Anche la Calabria rappresenta un esempio significativo. Il Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021-2027 dispone di quasi 3 miliardi di euro destinati a sostenere investimenti in infrastrutture, occupazione, innovazione, inclusione sociale e sviluppo locale.

Nel territorio della Sibaritide sono già visibili importanti interventi sostenuti dalle politiche di coesione, tra cui:

il completamento della SS106 Jonica;

il Nuovo Ospedale della Sibaritide;

investimenti per scuole, cultura, turismo e servizi nei comuni del territorio;

interventi per la rigenerazione urbana, l’inclusione sociale e la transizione digitale.

L’obiettivo della campagna è rendere sempre più consapevoli cittadini, amministrazioni e associazioni del ruolo fondamentale svolto dai fondi europei nello sviluppo delle comunità locali.