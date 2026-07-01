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Ars et Societas 2026, premiati a Castrovillari Greco, Melfi e Malomo

Gianluigi Greco, Franca Melfi e Anna Malomo sono i protagonisti della IV edizione del Premio Ars et Societas, assegnato domenica 28 giugno 2026 nella sala conferenze del Circolo Cittadino di Castrovillari.

Il riconoscimento, promosso dal Circolo Cittadino, valorizza personalità che con il proprio lavoro contribuiscono alla crescita culturale, scientifica e civile della Calabria.

A ritirare il premio: Gianluigi Greco, rettore dell’Università della Calabria e studioso di riferimento nel campo dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico; Franca Melfi, pioniera della chirurgia toracica mini-invasiva e robotica; Anna Malomo, docente universitaria che ha offerto un significativo contributo agli studi giuridici.

La cerimonia è stata introdotta dal presidente del Circolo Cittadino Antonino Ballarati e moderata dal giornalista Luigi Troccoli, i quali hanno affermato le ragioni del premio, nato per offrire riferimenti importanti.

“Ars et Societas non è solo una premiazione – ha detto Ballarati – ma un’occasione per raccontare una Calabria capace di esprimere eccellenze riconosciute a livello nazionale e internazionale, e per riflettere sul ruolo delle persone nella costruzione del bene comune”.

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