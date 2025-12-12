L’Asp di Cosenza rassicura: “Nessuna chiusura della Pediatria di Corigliano-Rossano. Nel reparto sei medici a tempo indeterminato e un dirigente medico in aspettativa””

“Non esiste alcuna ipotesi di chiusura o ridimensionamento dell’Unità operativa complessa di Pediatria dell’ospedale spoke di Corigliano-Rossano”. Lo afferma, in una nota, l’azienda sanitaria provinciale di Cosenza, in relazione alle dichiarazioni del portavoce regionale di Europa Verde/Avs, Giuseppe Campana.

“Nel reparto operano stabilmente sei medici con contratto a tempo indeterminato, ai quali si aggiunge un dirigente medico attualmente in aspettativa, per un totale di sette unità di organico”, precisa l’Asp. Inoltre “per garantire la continuità assistenziale, come avviene in molte strutture del Paese, una cooperativa esterna fornisce supporto nei turni scoperti, intervenendo esclusivamente in caso di necessità per ragioni organizzative”, si sottolinea nella nota.

L’Asp ricorda, poi, che “negli ultimi anni sono stati messi in campo diversi tentativi di incremento del personale medico, con procedure concorsuali regolarmente avviate: primo concorso nel 2023, che portò alla selezione di due dirigenti medici successivamente dimissionari; secondo concorso nel 2024, concluso con l’assunzione del dirigente medico attualmente in servizio nel reparto; nuovo concorso bandito nel 2025, attualmente in fase di espletamento, volto a potenziare ulteriormente l’organico”.

“In relazione alle affermazioni riguardanti presunti mancati pagamenti – spiega l’Asp – si precisa che la cooperativa che fornisce il personale è stata regolarmente liquidata per il mese di agosto e che sono in corso i pagamenti dei mesi successivi. La direzione ricorda inoltre che, secondo le procedure vigenti, le forniture vengono pagate entro 90 giorni, termine entro il quale l’Asp, come da prassi, provvede a effettuare i versamenti dovuti. È quindi la cooperativa, e non l’azienda sanitaria, a corrispondere le retribuzioni ai medici impiegati nei turni”.

“L’azienda invita chiunque nutra dubbi o voglia approfondire gli aspetti gestionali a rivolgersi agli uffici competenti, sempre disponibili a fornire chiarimenti nel segno della trasparenza. Dichiarazioni che non rispecchiano la realtà rischiano di alimentare solo disinformazione e allarmismo, danneggiando un servizio essenziale e il lavoro dei professionisti che ogni giorno lo garantiscono. L’Asp ribadisce infine il proprio impegno nel mantenere e potenziare i servizi pediatrici nel territorio di Corigliano-Rossano, struttura di riferimento per un’ampia area della provincia. Si evita di commentare ulteriori dichiarazioni che, per contenuti e modalità, non attengono a un confronto costruttivo sui temi della sanità pubblica”, conclude la nota.