Polo Italiano Formazione Lavoro: borsa di studio donata all’Ipseoa “San Francesco di Paola” in memoria di Paolino Perrotta

Il Polo Italiano Formazione Lavoro, iniziativa di FAAD che riunisce i poli di orientamento italiani, ha assegnato una borsa di studio per una laurea triennale digitale all’IPSEOA “San Francesco di Paola”. Il contributo è stato donato dal Presidente Francesco Genovese, in collaborazione con l’Associazione Vivila… la vita è bella, Paolino.

Si tratta di un gesto concreto pensato per sostenere gli studenti nel loro percorso formativo e per valorizzare la scuola come motore di crescita e generatrice di opportunità per l’intero territorio.

La consegna è avvenuta in occasione del I Concorso Enogastronomico dedicato a Paolino Perrotta, un ragazzo di poco più di vent’anni scomparso a causa di un male incurabile, iniziativa organizzata dall’Istituto in sinergia con l’associazione promotrice. Un evento che ha unito memoria, talento e impegno civico, coinvolgendo le classi quarte e quinte dell’IPSEOA, che hanno presentato i propri piatti mettendo in mostra competenze, creatività e professionalità. A rappresentare il polo di orientamento del territorio di riferimento, Uniworkup, è stato Domenico Focarelli, membro della giuria del concorso, che ha potuto apprezzare l’elevato livello del lavoro svolto dagli studenti.

La borsa di studio vuole essere non solo un riconoscimento al merito, ma anche il primo passo di un percorso di sostegno continuativo. Su volontà di FAAD, coordinata dal manager Antonio Genovese, il Polo Italiano Formazione Lavoro realizzerà infatti una giornata di orientamento dedicata agli studenti, per illustrare le opportunità formative e lavorative presenti nel territorio di Paola.

“Per noi del Polo Italiano Formazione Lavoro, investire nei giovani significa investire nel futuro della comunità. Il loro talento è la forza del territorio”, ha dichiarato il Presidente Francesco Genovese.