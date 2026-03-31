Viabilità Mormanno–Scalea: sopralluogo operativo per sbloccare i fondi e migliorare i collegamenti territoriali

Il Presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Faragalli, rende noto che si è svolto oggi un importante sopralluogo lungo l’arteria Mormanno–Scalea, alla presenza dei rappresentanti istituzionali e tecnici coinvolti nel progetto di miglioramento della viabilità.

All’incontro hanno preso parte il Direttore generale dei lavori pubblici della Regione Calabria dott. Moroni, l’ingegnere Ruffolo per la Regione Calabria, il Capodipartimento di Anas Calabria, Ing. Mupo, nonché l’ingegnere Morrone per la Provincia di Cosenza – settore Viabilità. Il sopralluogo segue la riunione operativa tenutasi a Catanzaro la scorsa settimana.

Il percorso ha interessato i comuni di Mormanno, Papasidero, Santa Domenica Talao e Scalea, consentendo di verificare direttamente le criticità della strada e individuare le possibili soluzioni. L’intervento è sostenuto da un finanziamento di circa 38 milioni di euro, destinato al miglioramento della viabilità dell’intera area.

Durante il sopralluogo, la delegazione ha incontrato il Sindaco di Papasidero e una rappresentanza dell’Amministrazione comunale, proseguendo poi verso Scalea dove il Presidente Faragalli ha incontrato il Sindaco Mario Russo, ringraziandolo per l’accoglienza.

Nel corso della giornata è stata inoltre condivisa la volontà di valutare un intervento strategico su un’arteria che collega San Nicola Arcella a Scalea, attraversando il comune di Santa Domenica Talao, con l’obiettivo di potenziare i collegamenti interni e favorire lo sviluppo del territorio.

Presenti anche i Consiglieri provinciali e Amministratori locali, tra cui il Sindaco di Praia a Mare Antonino De Lorenzo e il Primo Cittadino di Aieta, Pasquale De Franco. Ai sopralluoghi ha partecipato anche l’Onorevole De Caprio, che ci ha seguiti lungo questo percorso.

«Si è trattato di un momento di confronto estremamente importante – ha dichiarato il Presidente Faragalli – che conferma la visione che abbiamo portato avanti sin dalla campagna elettorale: aprire la Provincia ai sindaci e alle comunità locali, ascoltare i territori e intervenire concretamente per risolvere le criticità esistenti».

«L’obiettivo – ha proseguito Faragalli – è sbloccare definitivamente i fondi destinati alla Mormanno–Scalea e realizzare un intervento risolutivo che migliori la viabilità interna, in particolare su una strada ex consortile oggi di proprietà della Provincia, collegandola in maniera efficiente fino alla zona industriale di Santa Domenica Talao».

Il Presidente ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento ai sindaci presenti: Mario Russo (Scalea), Pasquale De Franco (Aieta), Antonino De Lorenzo (Praia a Mare) e Alfredo Lucchesi (Santa Domenica Talao), per la collaborazione e lo spirito istituzionale dimostrato.

«Abbiamo deciso di partire proprio da quest’area – ha concluso Faragalli – perché rappresenta un punto strategico di collegamento tra l’Alto Tirreno cosentino e il Pollino. È nostro dovere intervenire con determinazione per garantire infrastrutture adeguate e nuove opportunità di sviluppo per le comunità locali».

Nel pomeriggio sono previsti ulteriori incontri con i Sindaci del territorio, tra cui quelli di Laino Borgo, Laino Castello e Mormanno per proseguire il confronto sulle principali criticità dell’area, concludendo con la visita al Consiglio comunale di Mormanno per discutere di una serie di criticità di questo territorio grazie anche all’invito del sindaco Paolo Pappaterra.