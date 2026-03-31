Progetto PATHOS-LOGICO: allarme alcol e ludopatia tra i giovani di Belvedere Marittimo

Si è svolto ieri, presso l’I.M. Licei “Tommaso Campanella” di Belvedere Marittimo, il secondo convegno del progetto PATHOS-LOGICO, iniziativa volta a contrastare le dipendenze giovanili attraverso una rete territoriale integrata.

L’incontro ha rivelato i dati critici estratti dai questionari somministrati agli studenti: un abuso di alcol concentrato nei fine settimana, dove i minori dichiarano di consumare fino a 10 bicchieri di superalcolici, e una preoccupante diffusione del gioco d’azzardo, con perdite economiche stimate tra i 100 e i 200 euro mensili per ragazzo.

Ad aprire la sessione, la Dirigente Scolastica Annina Carnevale ha evidenziato l’urgenza di creare spazi di ascolto protetti, spiegando che i giovani necessitano di supporto per tollerare la frustrazione e messaggi positivi per bilanciare il costante bombardamento di input negativi. L’Assessore Raffaela Sansoni ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione nel mantenere alta la sensibilizzazione, specialmente verso le nuove dipendenze comportamentali.

Le psicoterapeute del Centro “L’Ulivo”, Ludovica Maniaci e Daniela Campagna, hanno analizzato la distorta percezione del rischio tra i minori, mentre il Dott. Roberto Calabria (Dirigente Medico Ser.D.) ha illustrato l’impatto biologico delle dipendenze, sottolineando la necessità di un’accoglienza sanitaria a “tempo zero” per i casi di emergenza.

Il versante della legalità è stato trattato da Massimo Perrone (Referente Libera), che ha denunciato il concreto pericolo dell’usura per i giocatori patologici, identificando nel debito il punto di infiltrazione della criminalità organizzata. La moderatrice e rappresentante dei genitori, Roberta Petrungaro, ha richiamato l’attenzione sulle sentenze internazionali riguardanti gli algoritmi social progettati per indurre dipendenza, esortando le famiglie a monitorare l’uso del digitale come primo campanello di allarme per evitare l’isolamento dei figli.

In chiusura, il Presidente del Centro “L’Ulivo” Giuseppe Peri e gli studenti del Liceo “Campanella” hanno ribadito il valore del progetto PATHOS-LOGICO come strumento per unire educazione emotiva e rigore scientifico nel presidio del territorio.