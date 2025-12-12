Derby ad alta tensione a Quattromiglia: la Bim Bum Basket attende la Viola per la 12esima giornata

La Calabria del basket si prepara a vivere una domenica di grande intensità. Domenica 14 dicembre, alle ore 18, il Palazzetto di Quattromiglia sarà il teatro del derby tra Bim Bum Basket Rende e Viola Reggio Calabria, valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie B Interregionale. Una sfida che, come da tradizione, promette emozioni, equilibrio e un’atmosfera da grandi occasioni. La vigilia del match è stata scossa da una novità importante: Pierpaolo Carbone torna sulla panchina biancorossa.

Il tecnico, figura molto amata dall’ambiente rendese, riprende in mano la guida della squadra in un momento cruciale della stagione. La sua presenza rappresenta una spinta emotiva significativa per un gruppo che vuole ritrovare continuità e identità proprio nel match più sentito dell’anno.

Carbone conosce bene la piazza, i suoi ritmi e le sue aspettative: il suo rientro aggiunge un ulteriore livello di interesse a un derby già ricco di motivazioni.

Una partita che vale più dei due punti. Bim Bum e Viola arrivano alla sfida con obiettivi diversi ma con la stessa necessità di dare un segnale forte al campionato.

I biancorossi vogliono sfruttare il fattore campo e l’energia del pubblico per rilanciare la propria corsa, mentre la Viola punta a confermare la propria solidità e a portare a casa un risultato pesante in trasferta.

Come sempre nei derby, però, la classifica conta fino a un certo punto: a fare la differenza saranno intensità, lucidità e gestione dei momenti chiave.

Quattromiglia si prepara al pienone. L’attesa in città è palpabile. Gli appassionati hanno risposto con entusiasmo e si prevede un grande pubblico al Palazzetto, pronto a colorare le tribune e a spingere la squadra di casa in una delle partite più sentite della stagione. Il derby è sempre un evento che va oltre il campo: è identità, appartenenza, rivalità sportiva. E domenica, a Quattromiglia, tutto questo sarà amplificato.

Palla a due alle 18. La Serie B Interregionale accende riflettori sulla Calabria. La Bim Bum Basket e la Viola sono pronte a regalare spettacolo. E il pubblico, come sempre, sarà il vero valore aggiunto.